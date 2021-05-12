Политика и экономика 10 минут назад

США хотят обложить пошлинами украинскую арматуру

Новые условия торговли вступят в силу, если Комиссия по международной торговле США признает, что импортные поставки из семи стран, включая Украину, нанесли ущерб национальным производителям

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки утвердило размер антидемпинговой пошлины в 19,3% на украинскую арматурную проволоку и канаты.

Как передает агентство S&P Global Platts, новые условия торговли вступят в силу, если Комиссия по международной торговле США признает, что импортные поставки из семи стран, включая Украину, нанесли ущерб национальным производителям.

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Окончательное решение будет принято 20 мая.

Украина экспортирует в США арматурную проволоку на $986 млн в год. По информации комиссии, основным экспортером стальной проволоки в США из Украины является одесская компания "Стальканат-Силур".

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Стоит отметить, что антидемпинговое расследование было началось в мае 2020 года. Его инициаторами выступили американские компании Insteel Wire Products, Sumiden Wire Products и Wire Mesh Corp.

Напомним, металлургические предприятия Украины в первом полугодии 2020 года сократили выплавку стали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,10 млн тонн. 

Кроме того, еще в конце мая Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали с 11 на 13 позицию среди 62 стран-производителей стали.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года США и Европейский Союз подписали соглашение о снижении пошлин, которое расширит доступ к экспортным рынкам на сотни миллионов долларов.

Источник фото: Depositphotos.

 

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