Страхование и финуслуги 60 минут назад

Украинцы стали чаще жаловаться на действия страховых компаний

Самый высокий уровень жалоб зафиксирован на страховую компанию "Омега"

Больше всего жалоб из-за несвоевременных выплат по ДТП. Фото: avtozakony.ru Больше всего жалоб из-за несвоевременных выплат по ДТП. Фото: avtozakony.ru
Больше всего жалоб из-за несвоевременных выплат по ДТП. Фото: avtozakony.ru

В Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в январе-марте 2020 года поступило 430 жалоб от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний-членов бюро, что на 21,8%, или на 77 жалоб больше, чем в четвертом квартале 2019 года.

При этом самый высокий уровень жалоб зафиксирован на страховую компанию "Омега" (17,7% от общего объема жалоб), сообщает пресс-служба бюро.

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Как отмечается, за указанный период увеличилось количество страховщиков, получивших наивысшую оценку по всем трем показателям ("оценка деятельности страховщика", "качество урегулирования убытков" и "уровень жалоб от пострадавших и страхователей") — до 25.

Также известно, что ни одна из страховых компаний, как и в предыдущем квартале, не получила низкую оценку по показателю "оценка деятельности страховщика".

Стабильным остается и количество страховых компаний, которые получили неудовлетворительную оценку по показателю "качество урегулирования убытков" — 4 страховщика.

В свою очередь, по показателю "уровень жалоб от пострадавших и страхователей" в январе-марте 2020 года количество неудовлетворительных оценок составило 7, что на 3 больше, чем в предыдущем квартале.

"Остается актуальным вопрос жалоб на страховщиков. Мы хотим постепенно свести на нет жалобы, связанные с задержкой компенсации за ущерб, причиненный в ДТП, которых больше всего поступает в МТСБУ", — отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

По его словам, бюро сейчас работает над внедрением системы рассмотрения жалоб на страховщиков ОСАГО ("омбудсмен по ОСАГО").

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"Сделаем эту услугу для пострадавших бесплатной, предоставляя возможность решить проблему оперативно, без лишних юридических и судебных расходов", — пообещал он.

Напомним, количество жалоб украинцев на действия страховых компаний, поступивших в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в 2019 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 15-20%.

Как известно, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются 48 страховых компаний.

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