Украинцы стали чаще жаловаться на действия страховых компаний

В Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в январе-марте 2020 года поступило 430 жалоб от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний-членов бюро, что на 21,8%, или на 77 жалоб больше, чем в четвертом квартале 2019 года.

При этом самый высокий уровень жалоб зафиксирован на страховую компанию "Омега" (17,7% от общего объема жалоб), сообщает пресс-служба бюро.

Как отмечается, за указанный период увеличилось количество страховщиков, получивших наивысшую оценку по всем трем показателям ("оценка деятельности страховщика", "качество урегулирования убытков" и "уровень жалоб от пострадавших и страхователей") — до 25.

Также известно, что ни одна из страховых компаний, как и в предыдущем квартале, не получила низкую оценку по показателю "оценка деятельности страховщика".

Стабильным остается и количество страховых компаний, которые получили неудовлетворительную оценку по показателю "качество урегулирования убытков" — 4 страховщика.

В свою очередь, по показателю "уровень жалоб от пострадавших и страхователей" в январе-марте 2020 года количество неудовлетворительных оценок составило 7, что на 3 больше, чем в предыдущем квартале.

"Остается актуальным вопрос жалоб на страховщиков. Мы хотим постепенно свести на нет жалобы, связанные с задержкой компенсации за ущерб, причиненный в ДТП, которых больше всего поступает в МТСБУ", — отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

По его словам, бюро сейчас работает над внедрением системы рассмотрения жалоб на страховщиков ОСАГО ("омбудсмен по ОСАГО").

"Сделаем эту услугу для пострадавших бесплатной, предоставляя возможность решить проблему оперативно, без лишних юридических и судебных расходов", — пообещал он.

Напомним, количество жалоб украинцев на действия страховых компаний, поступивших в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в 2019 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 15-20%.

Как известно, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются 48 страховых компаний.

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