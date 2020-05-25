Страхование и финуслуги 50 минут назад

Выплаты страховщиков бизнесу из-за Covid-19 создадут системный риск для отрасли — эксперт

Требования противоречат условиям типичных страховых контрактов, в которых риск прерывания бизнеса из-за пандемии не подразумевается

Фото: TheHour Фото: TheHour
Фото: TheHour

Принудительные выплаты по риску прерывания бизнеса из-за пандемии могут привести к системной нагрузке на страховую отрасль.

Об этом заявил исполнительный директор страховой ассоциации США Insurance Information Institute Шон Кевелиган, сообщает "Укрстрахование".

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По его словам, ретроспективные требования противоречат условиям типичных страховых контрактов, в которых риск прерывания бизнеса из-за пандемии не подразумевается.

Однако, в ряде штатов США изучается законодательные рычаги воздействия на страховщиков с тем, чтобы заставить их задним числом покрывать убытки из-за прерывания бизнеса.

"Потребуется несколько месяцев, чтобы создать системную нагрузку на страховую отрасль в результате ретроспективной оплаты контрактов, которые честно никогда не были написаны таким образом", — отметил Кевелиган в ходе выступления перед подкомитетом по инновациям и развитию рабочей силы Комитета малого бизнеса Палаты представителей США.

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Ранее сообщалось, что британская страховая и перестраховочная компания Brit совместно с Google Cloud объявила о запуске первого цифрового синдиката Лондонского Lloyd"s.

Перед этим аналитики компании по управлению рисками Willis Towers Watson оценили застрахованные потери от пандемии коронавируса Covid-19 для США и Великобритании в сумму до $80 млрд.

Ранее сообщалось, что руководитель Лондонского Lloyd's Джон Нил заявил, что пандемия Covid-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.

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