Потери от COVID-19 для страховщиков сопоставимы с убытками от 11 сентября — Lloyd’s

Совокупные страховые выплаты из-за пандемии Covid-19 для страхового рынка Лондонский Lloyd"s составят от $3 млрд до $4,5 млрд, но для глобальной страховой отрасли эти выплаты будут сопоставимы с убытками вследствие теракта 11 сентября.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на данные Lloyd"s, совокупные потери от пандемии составят примерно $107 млрд, но более точный прогноз сделать пока невозможно из-за "совершенно непредсказуемого воздействия".

Прогнозная величина убытков может увеличиться, если ограничения в связи с карантином будут продлены еще на несколько месяцев.

"Уникальность Covid-19 заключается не только в разрушительном продолжающемся воздействии на человека и общество, но и в экономическом шоке. Объединение всех этих факторов, как никогда ранее, бросает вызов отрасли, но мы будем и впредь уделять внимание поддержке наших клиентов и продолжать оплачивать претензии в течение предстоящих недель и месяцев", — прокомментировал генеральный директор Lloyd"s Джон Нил.

Ранее сообщалось, что британская страховая и перестраховочная компания Brit совместно с Google Cloud объявила о запуске первого цифрового синдиката Лондонского Lloyd"s.

Перед этим аналитики компании по управлению рисками Willis Towers Watson оценили застрахованные потери от пандемии коронавируса Covid-19 для США и Великобритании в сумму до $80 млрд.

Ранее сообщалось, что руководитель Лондонского Lloyd's Джон Нил заявил, что пандемия Covid-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.