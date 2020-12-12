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Валюта 30 минут назад

Украинская криптобиржа начала торговать токенами платформы Free TON

TON Crystal является токеном блокчейн-платформы Free TON, над которой ранее работала команда Telegram во главе с основателем мессенджера Павлом Дуровым

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

11 декабря украинская криптовалютная биржа Kuna запустила торги токенами TON Crystal в паре с USDT.

TON Crystal является нативным токеном блокчейн-платформы Free TON, над которой ранее работала команда Telegram во главе с основателем мессенджера Павлом Дуровым, а также внешние разработчики.

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Ввод токенов был открыт 10 декабря.

Аналитический сервис CoinMarketCap включил Kuna в список бирж, добавивших монету в листинг.

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Биржа Kuna, наряду с основателем ForkLog Анатолием Капланом и другими представителями криптосообщества, стала валидатором новой сети.

Как сообщалось ранее, команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и получать доступ к сайтам в децентрализованной сети TON (Telegram Open Network).

На официальном ресурсе проекта Telegram Open Network была опубликована инструкция по созданию сайтов в сети TON.

Напомним, в мае этого года сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON.

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