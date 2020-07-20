Украинские банки по-новому будут рассчитывать ставки по депозитам

В скором времени украинские банки изменят принцип формирования депозитных ставок. Причиной такой тенденции станет введение норматива NSFR с 2021 года.

Об этом сообщает "Финансовый клуб" в проекте "50 ведущих банков Украины — 2020".

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Обычно стоимость пассивов определялась в зависимости от того, насколько острой была потребность банка в средствах в определенный период. Поэтому иногда ставка по трехмесячным депозитам была выше, чем стоимость депозита на 12 месяцев.

Однако уже с 2021 года Национальный банк Украины должен внедрить норматив NSFR, который будет оценивать ликвидность банка в течение одного года.

Это заставит банки сбалансировать активы и пассивы по срокам погашения и начать более активно привлекать депозиты на длительные сроки: на два-три и даже пять лет. Клиенты же смогут зафиксировать выгодную ставку размещения сразу на длительный срок.

"Именно по "длинным" депозитам банки будут предлагать выгодные условия. Банки, которым есть что предложить клиентам, кроме ставки, будут делать акцент на удобстве сервисов, особенно дистанционных, и предоставлении не моноуслуги, а всего комплекса услуг, и не только банковских", — рассказал руководитель департамента сбережений ПриватБанка Андрей Шульга.

Напомним, в конце мая в украинских банках снизились ставки по депозитам — больше всего опустилась доходность по гривневым вкладам.

В частности, снизили ставки КредиАгрикольБанк, Универсал Банк, Индустриалбанк, Пивденный, ПУМБ, ПриватБанк, ПроКредитБанк, Райффайзен Банк Аваль.