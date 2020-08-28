Украинские госбанки сократили объем проблемных кредитов на 6,1 млрд грн

По итогам I полугодия текущего года объем неработающих кредитов (NPL) в государственных банках сократился на 6,1 млрд грн и составил 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрированы в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

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В первом полугодии 2020 года госбанки провели реструктуризаций NPL на сумму 14 млрд грн. При этом, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов.

По словам директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Дмитрия Олейника, для усиления возможности эффективного урегулирования портфеля неработающих кредитов, были приняты соответствующие постановления Кабинета министров и Национального банка Украины.

"Кроме этого, в июле текущего года, Совет по финансовой стабильности утвердил оперативные планы по снижению объемов NPL банков государственного сектора в течение следующих трех лет, которые предусматривают существенное уменьшение доли неработающих кредитов в кредитных портфелях банков государственного сектора", — отметил Олейник,

Для снижения доли проблемных кредитов банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 1 июля 2020 года, в судах находились более 57 тысяч исков банков на совокупную сумму 38 млрд грн. В первом полугодии было подано 29 тысяч новых исков в суд на сумму около 10 млрд грн.

По 54 тысячам дел было вынесено решение о взыскании в пользу государственных банков 8 млрд грн. Было открыто 164 тысячи исполнительных производств на общую сумму 72 млрд грн.

Напомним, за 2019 год объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 в.п. по 2019 год).