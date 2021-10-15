"Укравтодор" должен в режиме онлайн иметь все данные о состоянии дорог, — Корявченков

В Украине должен заработать информационно-аналитический центр дорожного хозяйства, который позволит "Укравтодору" в режиме онлайн получать информацию о состоянии и условиях эксплуатации украинских дорог.

Такое мнение в своем блоге высказал народный депутат, председатель парламентского подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Юрий Корявченков.

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"С 1 октября в Украине заработали первые WIM-комплексы габаритно-весового контроля, и первые нарушители начали получать штрафы. ... По моему мнению — расслабляться и радоваться рановато. Ведь на повестке дня не только вопрос габаритно-весового контроля, а в целом вопросы управления информационными потоками в дорожном хозяйстве. Без порядка в информационных потоках не стоит ожидать должного контроля за состоянием украинских дорог ... кто в конце концов будет отвечать за все, что происходит в сфере контроля на дорогах? Для начала, кто будет аккумулировать, обрабатывать и использовать информацию о состоянии и эксплуатации дорог?

На мой взгляд, это должен делать "Укравтодор". В то же время, сегодня информационные ресурсы "Укравтодора" существуют в несистематизированном состоянии, имеют низкую степень наполнения и защиты. Пользователи имеют доступ только к отдельным сегментам информации. Отсутствует система автоматизированного приема и обработки данных, контроля дорожной ситуации в режиме реального времени", — пишет Корявченков.

Депутат напомнил, что внедрение геоинформационной системы управления дорогами государственного значения и развития отраслевых программно-аналитических комплексов предусмотрено Государственной целевой программой развития автодорог общего на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2018 года №382.

По мнению Корявченкова, Информационно-аналитический центр дорожного хозяйства должен выполнять ряд функций, которые позволят "Укравтодору" знать все про украинские дороги, и принимать правильные и своевременные решения.

"Каждый должен заниматься своим. "Укртрансбезопасность" — работать над безопасностью автомобильных перевозок. МВД — следить за соблюдением правил дорожного движения и накладывать штрафы. Исполнительная служба — взимать штрафы с тех, кто не платит добровольно. Но именно "Укравтодор", вертикаль которого является заказчиком и балансодержателем подавляющего большинства автомобильных дорог в Украине, должен управлять информационной системой, которая будет работать как единая экосистема и давать ключевые данные и для нужд "Укртрансбезопасности", и для МВД, и для будущих работ в рамках эксплуатационного содержания или капитального ремонта автомобильных дорог", — заявил нардеп.

Ранее в интервью РБК-Украина Корявченков заявлял, что "Большую стройку" ждет испытание на прочность. Нардеп также призвал коллег по профильному подкомитету подключиться к инициативе по борьбе за качество строительства дорог в Украине, а граждан — сообщать о нарушении технологии строительства, подмене материалов или использовании стройматериалов незаконного происхождения.

"Нам необходимо повысить качество дорожного строительства — здесь и сейчас. Переделывать и ремонтировать построено с нарушениями или из некачественных материалов — будет стоить в десятки раз дороже, чем проконтролировать сегодня ... Обязанность каждого депутата, каждого поставщика, инженера и строителя сегодня: проконтролировать, чтобы ремонт дорог был качественным. Потому что ответственность за проект — на президенте и его команде", — заявлял Корявченков.

Также нардеп сообщал, что в рамках программы "Большая стройка" могут отремонтировать еще ряд учреждений образования в Кривом Роге.