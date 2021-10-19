Уволенного полтора года назад главу Госрезерва восстановили на должности

Кабинет министров Украины восстановил Ярослава Погорелого в должности председателя Государственного агентства резерва во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда.

Соответствующее распоряжение от 18 октября обнародовано на Правительственном портале.

"Во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 1 сентября 2021 года восстановить Погорелого Ярослава Андреевича в должности председателя Государственного агентства резерва Украины с 16 мая 2020 года", — говорится в этом документе.

Напомним, Кабинет Министров распоряжением от 13 мая 2020 года освободил от должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого, который был назначен 27 ноября 2019 года. Но 20 июля в Окружной админсуд Киева поступил иск Погорелого к Кабинету министров Украины и к Государственному агентству резерва Украины.

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Истец просил суд отменить распоряжение правительства о его освобождении от должности председателя Госрезерва и о временном возложении исполнения обязанностей председателя Госрезерва на Никиту Барабаша. Среди других требований иска — обязать восстановить Погорелого в должности председателя Государственного агентства резерва Украины с 16 мая 2020 года.

Также истец обжаловал приказ Госрезерва, которым было прекращено выполнение им полномочий на должности главы этого госоргана.

Государственное агентство резерва Украины реализует государственную политику в сфере государственного материального резерва. На складах предприятия хранятся запасы зерна, горючего, круп, консервов и другой продукции.

Отметим, что в самом начале пандемии коронавируса разгорелся скандал, когда оказалось, что из Госрезерва исчезли все запасы медицинских масок.

Также в мае 2020 года после аудита складских мощностей Госрезерва разразился скандал. Ревизия обнаружила недостачу 2,7 тысячи тонн зерна на общую сумму 800 млн гривен в подразделениях Госрезерва в Черткове Тернопольской области.

Из документов следовало, что такое гигантское количество зерна якобы съели мыши. Для наглядности: 2,7 тыс. тонн зерна — это 150 железнодорожных вагонов-зерновозов.