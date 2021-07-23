Общество 50 минут назад

В Бердянске во время сильнейшего ливня от удара током погибли двое мужчин

Из-за обильных осадков центр города и ряд микрорайонов остались без света

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Бердянске 22 июля за четыре часа выпало 126 мм осадков, что привело к подтоплению южной части города, отключению электричества в ряде районов и смерти двух человек от удара током.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, прошедшему дождю был присвоен III ("красный") уровень опасности.

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В результате сильного ливня в городе произошло подтопление 70 частных домовладений. Спасатели с помощью мотопомп откачали 740 кубометров воды. По состоянию на утро 23 июля бойцы ГСЧС с помощью специального оборудования продолжают откачивать воду.

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Эвакуированы 32 человека, из них 10 детей, из мест подтопления, а именно: динопарка, аквапарка, кинотеатра и из частного дома. Медицинская помощь людям не понадобилась. Спасатели также оказали помощь в извлечении шести автомобилей из мест подтоплений.

В результате непогоды на перекрестке улиц Богуславского и Победы погибло двое мужчин, которых, по предварительным данным, поразило электрическим током. Указывается, что по данному факту правоохранительными органами проводится расследование.

Произошло аварийное отключение электросети частично в микрорайонах Колония и 8 Марта и полностью в микрорайонах Лески, Центр и Ближняя Коса.

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На ликвидацию последствий непогоды в Бердянске от облуправления ГСЧС привлекалось девять единиц техники и 38 человек личного состава.

В свою очередь в результате сильного дождя в Мелитополе и Мелитопольском районе произошло подтопление двух частных домов и подвальных помещений двух многоэтажек. Спасатели с помощью мотопомп откачали 80 кубометров воды. От ГУ ГСЧС привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Напомним, что накануне около расположенного недалеко от Бердянска курорта Кирилловка прошел смерч.

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