Общество 10 минут назад

Одессу накрыл мощнейший ливень, затопив основные магистрали (ФОТО, ВИДЕО)

За ночь в городе выпало 45 мм осадков: из-за затопления Пересыпи прервалось сообщение центра с крупнейшим жилмассивом

Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня в районе Пересыпского моста. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Последствия ночного ливня на Балковской. Фото: Думская
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
Последствия стихии в Аркадии. Фото: Думская
На Нищинского на автомобили упала стена. Фото: Думская
На Нищинского на автомобили упала стена. Фото: Думская
На Нищинского на автомобили упала стена. Фото: Думская
На Нищинского на автомобили упала стена. Фото: Думская
На Нищинского на автомобили упала стена. Фото: Думская
На Нищинского на автомобили упала стена. Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская

Одессу в ночь на 22 июля накрыл сильнейший ливень, затопив многие улицы в различных районах областного центра. Как сообщает "Думская", традиционно затопило улицы Пересыпи (Черноморского Казачества, Атамана Головатого, Щеголева, Церковная, Атамана Чепиги), из-за чего движение между центром города и жилмассивом Котовского приостановлено.

Сообщается, в частности, что около Пересыпского моста провалился в разрушенный коллектор и почти полностью утонул КамАЗ с прицепом (см. фото). На улице Одария около въезда на транзитно-грузовой терминал порта образовалось целое озеро. Отмечается, что вода в низменной части Пересыпи местами доходит до пояса.

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Также затопило Балковскую и Приморскую. Там местами сорвало асфальт, образовались наносы щебня и песка, частично вырваны люки. Движение автотранспорта затруднено.

Залиты оказались и многие улицы Фонтана и Черемушек. В частности, из-за высокого уровня воды на проезжей части было затруднено движение на Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Французском бульваре, на Генуэзской, Посмитного, а также на Филатова, Ицхака Рабина, Космонавтов, Королева, по Фонтанской и Люстдорфской дороге.

Заметно пострадала и курортная зона в Аркадии (см. фото). Инфраструктура большинства пляжных комплексов оказалась повреждена, у ресторана "Ассоль" разрушен асфальт и образовался провал в земле, в целом, судя по фото с места событий, с пляжа вымыло большой объем песка.

Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после 1 часа ночи, решили уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT из Варшавы вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в киевский аэропорт "Борисполь".

По данным компании "ДТЭК Одесские электросети", из-за ночного ливня электроснабжения лишились 23 населенных пункта Одесской области, из них девять частично. В Одессе из-за подтопления подстанции "Мельницкая" без света остались улицы Дальницкая, Бабеля, Михайловская, частично Балковская, Ризовская, Кутузакия (Ленинградская), Средняя.

На еще одной улице Молдаванки — Композитора Нищинского — прямо на припаркованные автомобили обрушилась стена (см. фото).

В связи с подтоплением участков рельсового полотна и падением веток временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12.

За ночь в городе упало 28 деревьев. По данным синоптиков, за ночь в Одессе выпало 45 мм осадков.\

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