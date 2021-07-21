Общество 10 минут назад

На севере Луганской области ураган повалил водонапорную башню, снес крышу школы и больницы

Северодонецкий и Сватовский район пострадали от ураганного ветра, частично лишившись электроснабжения

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Около 13 часов 21 июля в районе, где сходятся Донецкая, Луганская и Харьковская области, прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

В результате непогоды в Сватово на территории многопрофильной больницы упала водонапорная башня. Отмечается, что емкость не использовалась и была пуста. Также там частично сорвало крышу над хирургическим отделением. Тем не менее указывается, что больница работает в штатном режиме. Также в ГСЧС поступила информация о раскрытии кровли двух пятиэтажек в Сватово.

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По состоянию на 14:30 имело место частичные обесточивание населенных пунктов Северодонецкого района в районе Кременной и в Сватовском районе, в частности в селах Гончаровка, Меловатка, Хомовка, поселках Нижняя Дуванка и Краснореченское. Точное количество отключенных абонентов уточняется.

О наличии погибших или пострадавших информация не поступала. Спасатели провели работы по распилу поваленных деревьев.

Кроме того, уже по состоянию на 16:50 появилась информация от начальника отдела образования Троицкой поселковой общины о том, что во время дождя ветром сорвало кровлю площадью около 250 квадратных метров в школе в селе Ямы Сватовского района.

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