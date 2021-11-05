Общество 1 час назад

В центре Чернобыля впервые с момента аварии сдадут в аренду помещение

На аукцион выставили первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на торги по аренде помещение в Чернобыльской зоне. Это произошло впервые за 35 лет, то есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает ФГИУ.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4 200 грн/мес. должны состояться 19 ноября.

Победитель аукциона получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м2 на центральной улице Чернобыля.

Читайте также:
Как собрать $120 тысяч на треш-комедию и провести кастинг в США для хоррора о Чернобыле

"У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут существенно повлиять на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", — добавили в Фонде госимущества.

Чорнобиль, оренда приміщення

Ранее в Фонде заявляли, что будут предлагать инвесторам 35 объектов аренды для инвестиций в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Фонде отмечали, что для получения консультаций по заключению договоров совсем не нужно отправляться в зону отчуждения, при необходимости можно обратиться в Киевское областное региональное отделение, офис которого расположен в Голосеевском районе Киева.

Напомним, киевские городские власти предлагают в качестве места для утилизации опасных отходов завода "Радикал" 10-километровую зону безусловного отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Фонд госимущества выиграл дело о контроле над заводом "Большевик"
Фонд госимущества выиграл дело о контроле над заводом "Большевик"
ФГИ продал соляные промыслы на Кинбурнском полуострове за 45 млн грн
ФГИ продал соляные промыслы на Кинбурнском полуострове за 45 млн грн
Завод "Большевик" приобрели инвесторы реставрации Киевской крепости
Завод "Большевик" приобрели инвесторы реставрации Киевской крепости
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Украинский стартап представил бритву из бумаги

  2. ПриватБанк остановит транзакции из-за обновления

  3. Украину все же исключат из "зеленого списка" ЕС

  4. В Киеве сгорела пиццерия сети Mamamia: компания просит о помощи (ФОТО)

  5. Канал "Наш" хотят лишить лицензии за утверждения гостьи о языковой дискриминации в Украине

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...