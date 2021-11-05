В центре Чернобыля впервые с момента аварии сдадут в аренду помещение

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на торги по аренде помещение в Чернобыльской зоне. Это произошло впервые за 35 лет, то есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает ФГИУ.

Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4 200 грн/мес. должны состояться 19 ноября.

Победитель аукциона получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м2 на центральной улице Чернобыля.

"У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут существенно повлиять на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", — добавили в Фонде госимущества.

Ранее в Фонде заявляли, что будут предлагать инвесторам 35 объектов аренды для инвестиций в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Фонде отмечали, что для получения консультаций по заключению договоров совсем не нужно отправляться в зону отчуждения, при необходимости можно обратиться в Киевское областное региональное отделение, офис которого расположен в Голосеевском районе Киева.

Напомним, киевские городские власти предлагают в качестве места для утилизации опасных отходов завода "Радикал" 10-километровую зону безусловного отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции.