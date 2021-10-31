Как собрать $120 тысяч на треш-комедию и провести кастинг в США для хоррора о Чернобыле

Во время первой волны пандемии, когда во всем мире запретили киносъемки и все режиссеры и актеры сидели по домам, на американской платформе Kickstarter выстрелил украинский ролик под названием Apple-Man, собравший $120 тысяч на съемки фильма. Это была рекордная сумма, собранная проектом из Восточной Европы за всю историю существования платформы.

В интернете тизер треш-комедии — пародии на супергеройские фильмы Марвел и DC, в котором главный герой Человек-яблоко борется со злым Мистер-бургером, посмотрели более миллиона человек. В веселых комментариях под украинской версией тизера в первую супергеройскую команду предлагали добавить еще Человека-Борща и Человека-Сало. Шутки-шутками, но видео отметила голливудская звезда Дженнифер Энистон, появились публикации в зарубежных СМИ - американском Cinemablend, немецкиом Filmstarts и других.

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Сняли эту короткометражку в начале карантина весной 2020-го всего два человека: режиссер Василий Москаленко со своим другом-оператором в киевской однокомнатной квартире.

А этой осенью накануне Хеллоунина Василий Москаленко написал в ФБ о еще одном своем проекте. Он с командой последние несколько месяцев снимает The Chernobyl Fallout ("Чернобыль паранормальный") — украинский социальный хоррор.

Кроме того, что Василий выбрал очень редкий для украинского кино жанр (у нас и чистый-то хоррор снимают редко), он снимает сразу на английском, привезя в Киев британских и американских актеров, потому что изначально нацелен продать фильм на международном рынке, при этом инвестиции в проект - украинские.

О том, как украинскому режиссеру удалось привлечь внимание к своим проектам за рубежом, что дальше будет со стартапом Apple-Man, кому намерены продать хоррор о Чернобыле и что в нем будет социального, Delo.ua расспросило Василия Москаленко — режиссера, сценариста, продюсера, а также актера на своих проектах.

Кроме этого он рассказал, какую роль в его жизни сыграла история с книгой для Джеки Чана, почему, создавая рейтинговые тревелл-шоу для телевидения, не стал треввел-блогером, а также какие уроки получил в Лос-Анджелесе и почему вернулся в Киев.

Локдаун и супергерой Apple-Man

Василий, как объяснишь бурный интерес к Apple-Man во время первого жесткого локдауна в 2020-ом, когда все сидели по домам, и в мире пошел такой тренд: режиссеры начали снимать у себя дома разные приколы?

— Когда во время карантина мы с оператором Владимиром Кратиновым сняли историю про украинского супергероя под названием Apple-Man ("Человек-Яблоко"), я отправил трейлер проекта парочке знакомых из Штатов. Они выложили его в инстаграм-паблики, и он собрал более миллиона просмотров. Тогда я задумался о том, что Аpple-Man может стать отличным проектом для Kickstarter — это американская площадка для сбора средств на реализацию креативных проектов.

Почему решил, что это сработает?

— Есть успешный кейс скандинавского режиссера Дэвида Сэндберга — "Кунг-Фьюри". Он снял пародию на боевики 80-х, в моем случае Apple-Man был аллюзией на супергеройские фильмы. Сэндберг через несколько лет после успеха на Kickstarter получил возможность снимать полный метр с Шварценеггером и Фассбендером.

Я решил — почему бы не попробовать. Когда мы вышли на Kickstarter, про него начали писать медиа в Германии, Америке, Бразилии, Австралия, Японии.

Собрали денег на фильм?

— Собрали $120 тысяч.

И когда будете снимать?

— Мы сняли первую версию фильма, но нам не понравились результаты тестовых показов. Поэтому сейчас мы переснимаем часть проекта.

Уроки Лос-Анджелеса

Ты сказал, что отправил трейлер проекта знакомых из Штатов. А познакомился с ними где? Ездил, как многие молодые режиссеры, в Лос-Анджелес?

— Мое самое первое знакомство с Лос-Анджелесом было несколько авантюрным. Я просто приехал и начал ходить по голливудским студиям, предлагая свой проект продюсерам. Все как в фильмах про большую американскую мечту.

Толку от такого подхода было мало. Я посещал тусовки звезд, пил виски с голливудскими режиссерами, актерами. Но как только я пытался предложить свой сценарий — меня ждал вежливый отказ. "Дружище, мы готовы выпить, выслушать твою историю, но мы никогда не примем от тебя рукопись, потому что у нас все идет через агентство. Отправляй на адрес агентства". Агентство, разумеется, ни на какие письма не отвечало.

Вторая поездка в Штаты была гораздо более плодотворной. У меня был кинотеатральный показ фильма "Синтетическая любовь". Благодаря нему я познакомился с продюсерами, которые работают на Netflix, Amazon, Paramount. Теперь уже они подходили ко мне, а не я к ним.

Что можешь сказать тем, кто, также как ты, намерен поехать за мечтой в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Берлин, Париж?

— Нужно строить четкий план действий. В Голливуде жизнь очень дорогая. На полгода нужно $30-50 тысяч — арендовать жилье, машину, посещать мероприятия.

Я знаю много людей, которые приезжали в Голливуд за мечтой — но в итоге отказались от этой мечты. Режиссеры становились охранниками, актеры — официантами. Причина простая — рутина, быт, нехватка денег.

Джеки Чан и все-все-все

Собравшись в "авантюрную" поездку в Голливуд, какой уже имел бек-граунд как режиссер и как сценарист? На чем уже успел протестировать, чем хочешь заниматься, а чем нет?

— Я начинал с написания книг еще в школьные времена. Первую книгу издал лет в 17, потом написал еще несколько: это были истории а-ля Гарри Поттер. Но потом случился кризис 2008 и договоренности, которые у меня были с одним украинским издательством, закончились.

Попытался найти свою аудиторию на Западе через площадку Amazon, где опубликовал книгу на английском, но понял, что, живя в Украине и не являясь автором — носителем английского языка, это сделать невозможно.

А к сериалам меня привела история с книгой для Джеки Чана.

Джеки Чан был моим кумиром детства: я все его фильмы смотрел. И лет в 18-19 я написал в его гонконгский офис: предложил создать художественный фантастический роман, главным персонажем в котором будет Джеки Чан. Продюсер Джеки ответил, что им это интересно.

Вот прямо так сразу ответили незнакомому автору из Украины?

— Я долго атаковал их письмами. У них был похожий проект — фантастический мультсериал "Приключения Джеки Чана", и я убеждал их в том, что фантастический роман станет отличным дополнением. Я написал синопсис страниц на десять, они его одобрили, и я начал писать роман — "Хроники Джеки Чана".

Меня подвел перфекционизм. Я очень долго работал над книгой, почти два года — хотел сделать все идеально. К тому времени, как я закончил, у Джеки Чана поменялся продюсер, который ответил, что больше эта история для них не актуальна.

А на что ты тогда жил?

— На стипендию — учился в Днепре на факультете систем и средств массовых коммуникаций. Стипендия на первом курсе была 120 гривен, а потом выросла до 500. Еще я писал дипломы и курсовые на заказ, подрабатывал в местных газетах.

"Хроники Джеки Чана" так и не вышли?

— Вышли, но на некоммерческой основе. Зато "Хроники" помогли мне попасть в ряды сценаристов. Когда на телеканале ТЕТ искали сценарную группу для нового сериала, я отправил книгу в качестве "портфолио". Книга понравилась, и мне предложили написать пробный сюжет для сериала "Дневники Темного". Это что-то вроде украинской версии американского сериала "Дневники Вампира".

Помню, редактор сильно удивилась, когда вместо одного сюжета я за вечер написал четыре штуки. Из них три приняли, и с тех пор я стал писать сценарии. Но самой большой неожиданностью стал гонорар. Под Новый год за несколько серий я получил 6 тысяч долларов. Для студента со стипендией в 500 гривен это были коллосальные деньги.

После "Дневников Темного" я продолжил писать сценарии для 1+1, ТРК "Украина", СТБ…

А как шоуранер не пробовал работать?

— Это был следующий этап. В какой-то момент просто писать сценарии стало скучно — хотелось работать в кадре. Мы с моим другом Стасом Капраловым сделали шоу "Безумный Автостоп" для 34 телеканала. Отправились в путешествие по Турции и Грузии — втроем с оператором Евгением Смирновым по прозвищу Папа Джон. Ночевали в полях, в спальных мешках, у каучсерферов. Директор канала потом пошутил, что с таким форматом съемки вообще не рассчитывал, что мы вернемся.

Бюджет был небольшим, зато никто не ограничивал наш креатив. Шоу побило телевизионные рейтинги в Днепре.

Не появилось желания стать тревел-блогером и на этом зарабатывать?

— Тогда в Украине даже не было такого понятия, как тревел-блогер. Нас с другом не интересовал YouTube — мы хотели работать на телеканале. Через несколько месяцев после премьеры "Безумного Автостопа" на 34-ке нас пригласили на Новый Канал.

Мы сняли новый сезон "Безумного Автостопа", на этот раз в Европе. И что самое интересное, нам опять дали полную свободу в плане креатива. Тогда я не до конца понимал, насколько нам повезло. Это был смелый и крутой эксперимент Нового Канала и руководства, которое в нас тогда поверило — Максиму Дыбенко, Владимиру Локотко, Ольге Задорожной, Алексею Лютикову, Ольге Балабан.

А затем в нашей жизни появился Mamas Film Production Аллы Липовецкой и Марины Квасовой, где мы со Стасом Капраловым делали тревел-шоу для ICTV — "Особенности национальной работы". Только теперь уже мы были не в кадре, а выступали как режиссеры и продюсеры.

Чему научила работа в Mamas Film Production, что потом пригодилось?

— Из нового, в первую очередь, была работа с продакт-плейсментом (к примеру, интеграция бренда "Розетка" в наше шоу). Также это был отличный опыт в плане создания проектов по четким требованиям заказчика. Нужно было строго соблюдать формат, импровизация была в строго отведенных рамках. Алла Липовецкая и Марина Квасова очень грамотно выстраивают продюсерскую стратегию, было чему у них поучится.

Денег за это время успел заработать?

— Ровно столько, чтобы снять первый короткометражный фильм "Синтетическая любовь".

"Синтетическая любовь" и бизнес-подход

Но почему опять решил все бросить и начать с чистого листа? Ты же уже был в списке востребованных на телевидении авторов, делал проекты, которые покупали?

— У меня с детства была мечта — быть режиссером кино. Но она как-то все время откладывалась на потом. В какой-то момент, вернувшись из очередной командировку в Азию, я понял: либо я начинаю работать над мечтой сейчас, либо с ней можно распрощаться. Я написал сценарий фильма "Синтетическая любовь" (Synthetic Love) и приступил к съемкам. Фильм получил премию как лучший короткометражный фильм в Торонто (фестиваль TISH), в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Хьюстоне.

Заработать на этом фильме удалось?

— Нет, это же короткий метр. Короткий метр — это всегда некоммерческая история. Но сейчас на основе него мы разрабатываем полнометражный триллер. Именно поэтому короткометражного фильма "Синтетической Любви" нет в сети — мы хотим превратить ее в полнометражную версию и продать. Это бизнес-подход к изначально некоммерческому проекту.

Кто его может купить?

— Иностранные платформы. Жанр и формат "Синтетической любви" близок к "Игре в кальмара". На это сейчас появился спрос.

Ты сказал, что выбрал бизнес-подход. Что он значит?

— В первую очередь бизнес-подход заключается в глубоком изучении кинорынка. Проект должен соответствовать запросам аудитории.

Как в Киеве снимали хоррор о Чернобыле

После Лос-Анджелеса в Киеве было куда возвращаться?

— По возвращению в Киев мы с партнерами создали продакшн Hollywood Ukraine. Занялись разработкой сериальных форматов для запада, и полнометражных проектов. Одним из них стал социальный хоррор The Chernobyl Fallout.

В основном мы работаем с украинскими специалистами, но для англоязычных проектов привлекаем иностранных. Помогает то, что я часто бываю в Лос-Анджелесе и завел много полезных знакомств.

Почему снимаете хоррор, а не драму?

— Хоррор самый выгодный жанр в плане окупаемости. Недорогой в производстве, есть огромная фанатская аудитория.





Расскажи про продюсерскую составляющую проекта

— Производством фильма занимается наша кинокомпания Hollywood Ukraine, международный дистрибьютор — FILM.UA Distribution. Производство полностью украинское, а актеров привозили из Англии.

Я считаю, что это одна из уникальностей проекта: в Украину наш украинский продакшн привозит актеров из-за рубежа, чтобы снять наше украинское кино. Таких примеров — по пальцам одной руки пересчитать. К примеру, "Захар Беркут".

Бюджет сопоставим с бюджетом "Захара Беркута"? Миллион долларов или больше?

— Не могу называть конкретные цифры нашего проекта. Назову ориентировочные цифры по производству кино-контента в Украине в целом (речь идет о "картинке" топового качества). серия сериала 45 минут: $150 тысяч. Полнометражный хоррор на украинском языке, 90 минут — около $500 тысяч. Полнометражный хоррор на английском языке – около $800 тысяч.

Кстати, наш продакшн готов инвестировать в проекты, которые нам интересны, до 50 процентов их бюджета. На рынке есть такая проблема: качественный контент дорогой, у телеканалов не всегда есть деньги, чтобы его покупать. Поэтому они заказывают более дешевый контент низкого качества. Я считаю, нужно решать проблему некачественного украинскоого контента, поэтому мы готовы инвестировать половину бюджета в проект, который нас заинтересует. Тем самым разделив риски с каналом. Но это касается только тех проектов, которые нам интересны в плане развития бренда.

На каком этапе сейчас проект The Chornobyl Fallout? Локдаун повлял на график съемок?

— Съемки несколько раз пришлось переносить. Снимали с начала сентября и сейчас уже практически закончили.

Где снимали?

— Основные съемки с актерами — в Киеве.

А почему не в Чернобыле?

— Это не выгодно с продюсерской точки зрения. Много времени тратится на перевозку актеров и съемочной группы из Киева в Чернобыль. А съемочный день у зарубежных актеров начинается с момента выезда из отеля. Таким образом, мы бы теряли около 4х часов в день только из-за переезда туда-обратно.

Поэтому проще снимать в Киеве, на локациях, которые подготовлены длы киносъемки, либо в локациях старых киевских бункеров. С визуальной точки зрения — все тоже самое, но они находятся в центре города рядом с отелем.

Как искали зарубежных актеров?

— У нас был глобальный кастинг — США, Канада, Австралия, Англия. Поиски актрисы на главную роль длились почти месяц. В итоге ее сыграла Хлоя Луиза Боуэнс, актриса из Великобритании ("Круэлла", "Kingsman"). Великолепная актриса, талант от природы. Идеальное попадаение в персонаж.





Брата главной героини сыграл Роб Фельдман — это украинский актер, который учился в Британии, играл в сериале "Убивая Еву". Он очень сильный драматический актер.

Олег Драч сыграл негативного персонажа. Это актер из фильмов "Смерть Сталина", "Гарет Джонс". Из него вышел замечательный злодей.

А почему взяли Ксению Мишину ("Крепостная, "Танцы со звездами", "Холостячка")?

— Ксюша — идеальное попадаение по типажу. Плюс повезло, что у нее хороший английский. Найти актрису со знанием английского в Украине очень сложно.

Использовали графику?

— По минимуму.

Сценарий ты писал?

— Писал я, но потом адаптировал Майк Макки — сценарист з Штатов ("Коп", "Сыщик", "CSI: Майами", "Семейные времена").

Что значит адаптировал?

— Я написал сценарий, выстроил сюжет, придумал персонажей. А он адаптировал все диалоги к восприятию американскими зрителями. Процесс адаптации очень важен, если готовить проект для западной аудитории — это сделать может только носитель языка.

На каком этапе сейчас проект и что будете делать дальше?

— Осталось доснять нескольк сцен и начнется монтаж. Надеемся представить фильм в рамках Берлинале в феврале. (Ориентировочное время выхода фильма на экраны – осень 2022 года. - Delo.ua).

Чем будете цеплять зрителей?

— Это будет первый украинский социальный хоррор. Социальный хоррор — жанр, популярный на Западе ("Реинкарнация", "Оно". "Тихое место"). Цель социального хоррора — не столько напугать зрителя, сколько заставить его задуматься над проблемами современного общества. В нашем проекте мы хотим сфокусировать внимание зрителя на проблеме последствий Чернобыля для украинцев.