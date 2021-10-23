Lifestyle 50 минут назад

ТОП-10 самых пугающих хорроров представил перед Хеллоуином проект "Наука страха"

Британская компания BroadbandChoices второй год проводит исследование, во время которого наблюдает за зрителями фильмов ужасов и в итоге составляет список самых пугающих хорроров

Кадр из фильма ужасов "Астрал. Онлайн" Кадр из фильма ужасов "Астрал. Онлайн"
Кадр из фильма ужасов "Астрал. Онлайн"

Компания BroadbandChoices из Великобритании второй год занимается проектом "Наука страха" (The science of fear), наблюдая за людьми, которым предлагают посмотреть фильмы ужасов.

СинистерКадр из фильма "Синистер"

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В 2020 году выборка составила 50 человек разного возраста, которым предложили посмотреть 50 хорроров (около 100 часов) с самым высоким рейтингом по версии IMDB, Rotten Tomatoes и Reddit. 

В этом году смотреть ужастики пригласили уже 250 человек.

У зрителей отслеживали частоту сердечных сокращений: замеряли пульс, чтобы сравнить среднее число ударов в минуту, число ударов при просмотре фильма и при просмотре самых жутких моментов.

Все данные были усреднены для каждого фильма.

В итоге составили список самых пугающих с научной точки зрения хорроров из когда-либо снятых.

Цель проекта  —  помочь найти самые страшные фильмы людям, которые останутся на Хеллоуин дома, чтобы  сэкономить им время на поиск среди тысяч названий в потоковых сервисах, таких как Amazon, Netflix и Shudder, пояснили авторы исследования. 

ТОП-10 самых страшных фильмов ужасов

  1. "Астрал. Онлайн" / Host (2020)
  2. "Синистер" / Sinister (2012)
  3. "Астрал" / Insidious (2010)
  4. "Заклятие" / The Conjuring (2013)
  5. "Реинкарнация" / Hereditary (2019)
  6. "Оцепеневшие от страха" / Aterrados (2018)
  7. "Оно следует за тобой" / It Follows (2014)
  8. "Тихое место 2" / Quiet Place-2 (2020)
  9. "Паранормальное явление" / Paranormal Activity (2007)
  10. "Заклятие 2" / The Conjuring-2 (2016)

В список этого года не попал прошлогодний лидер  —  фильм "Синистер" (Sinister, 2012), в котором Итан Хоук играет криминального писателя, расследующего череду семейных убийств. Если в состоянии покоя средняя частота пульса участников составляла 65 ударов в минуту, то во время просмотра фильма увеличилась на 32% — до 86 ударов в минуту. 

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Не вошли в новый список самых страшных ужастиков еще два фильма из топ-10 прошлого года:  "Бабадук" (The Babadook, 2014) и "Спуск" (The Descent, 2005).

Старые фильмы ужасов, такие как "Экзорцист", "Кошмар на улице Вязов" и "Техасская резня бензопилой", не вошли в первую тридцатку. Они хоть и считаются лучшими фильмами ужасов, но не пугали участников исследования так сильно, как современные.

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