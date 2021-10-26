Вышли трейлеры второго сезона "Фантастические украинцы" об украинской моде и танцах

Создатели цикла документальных фильмов "Фантастические украинцы" представили трейлеры второго сезона цикла документальных лент о современном украинском искусстве. На этот раз они расскажут о становлении моды и развитии танцевальной индустрии.

Новые эпизоды можно будет увидеть 9 ноября на YouTube канале проекта, а также на платформах MEGOGO и SWEET.TV и на телеканалах.

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Фэшн-дизайнеры и хореографы расскажут, как переосмысливают традиционные украинские мотивы в своем искусстве и как популяризируют "украинское" за рубежом.

Мода — инструмент диалога с обществом

Белла Хадид, Селин Дион, Кендал Дженер и Дуа Липа — вот неполный перечень звезд мирового масштаба, которых заинтересовали украинские модные бренды. Основатели брендов расскажут о том, как им удалось выйти на зарубежный рынок и создать коллаборации с лидерами индустрий.

Участие в съемках приняли соучредитель Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская и дизайнеры Лилия Пустовит, Ксения и Антон Шнайдер, Лилия Литковская, Светлана Бевза, Алина Очеретяна (Kachorovska), Ирина Василевская и Тарас Шевчук (Syndicate), Олег Мороз (Riot Division), Валерия Ковальская, Али Саулиди, Мария Маслий, Артем Климчук, Иван Фролов, Мария Гаврилюк и Наталья Каменская (GUNIA Project).

Режиссером фильма стала Анастасия Рогоза.

Танцевальный бум только начинается

Первые места на международных конкурсах, участие в танцевальных коллективах звезд первой величины, постановка зрелищных номеров для танцевальных телешоу, которые смотрят миллионы, — все это о современной украинской хореографии.

Героями фильма стали Дмитрий Монатик, Константин Томильченко, Группа KAZAKY, Алексей Тютюнник, Алена Шоптенко, Денис Стульников, Руслан Махов, Анастасия Харченко, Анатолий Сачивко, Александр Бобик, Алина Лаговская, Дмитрий Жук, Максим Карпенко, Наталья Татаринцева.

Режиссер фильма Дмитрий Кочнев.

"Фантастические украинцы" – документальный сериал о современной украинской культуре. Каждый эпизод исследует национальный контекст и трансформацию художественных направлений, которые произошли за последние десятилетия.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.