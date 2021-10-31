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Валюта 7 минут назад

Самый популярный сериал Netflix "Игра в кальмара" запустил криптовалюту

Токен Squid запустили как эксклюзивную монету для игры по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Сериал Netflix "Игра в Кальмара" запустил криптовалюту Сериал Netflix "Игра в Кальмара" запустил криптовалюту
Сериал Netflix "Игра в Кальмара" запустил криптовалюту

Корейский сериал "Игра в кальмара", который выпускает Netflix, запустил собственную криптовалюту Squid. Сейчас монета стоит $2,22. За сутки цена монеты выросла почти на 2400%, а капитализация достигла $174 млн.

Об этом пишет dev.ua.

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Токен Squid запустили как эксклюзивную монету для игры по мотивам сериала "Игра в кальмара".

"Онлайн-турнир на этой платформе стартует в ноябре с шестью раундами, как и в сериале, но без смерти участников в случае проигрыша", — рассказали организаторы игры. CoinMarketCap добавил, что пользователи не могут продать этот токен на популярной бирже Pancakeswap.

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Отметим, после "Игры в кальмара" аудитория Netflix выросла до 214 миллионов пользователей. При этом с 1 января стоимость компании увеличилась более чем на 18%.

Напомним, Netflix оценил выгоду от сериала "Игра в кальмара" в $891,1 млн. По оценкам Netflix, 89% людей, которые начали смотреть сериал, просмотрели не менее 75 минут (более одной серии), а 66% зрителей, или 87 млн человек, досмотрели "Игру в кальмара" за первые 23 дня.

Ранее сообщалось, что криптовалюта Shiba Inu, названная в честь одноименной японской породы охотничьих собак, в октябре радикально выросла в своей цене. 

Напомним также, что недавно исторического рекорда достигла стоимость крупнейшей мировой критовалюты — биткоина, поднявшегося почти до 67 тысяч долларов. На сегодня, однако, его стоимость составляет около 61 тысячи долларов.

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