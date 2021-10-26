Lifestyle 20 минут назад

Праздник всех святых: когда будет Хэллоуин и куда пойти в Киеве

Тыквы захватывают город, интерьеры обрастают паутиной, и повсюду готовятся леденящие кровь представления

JOKER&HARLEY‌ ‌mad‌ ‌LOVE‌ ‌  JOKER&HARLEY‌ ‌mad‌ ‌LOVE‌ ‌ 
JOKER&HARLEY‌ ‌mad‌ ‌LOVE‌ ‌ 

Когда будет Хэллоуин и почему его празднуют

Уже в это воскресенье, в ночь с 31 октября на 1 ноября, во многих странах Европы и Америки пройдут вечеринки и перформансы, посвященные Хэллоуину — празднику, восходящему к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Со временем из-за массовой эмиграции шотландцев и ирландцев в США Хэллоуин стал популярен и там.

Само название праздника Хэллоуин —  это шотландское сокращение английской фразы All-Hallows-Even ( "Вечер всех святых").

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Какого числа отмечают Хэллоуин, знают все, а вот почему именно этого числа —  немногие. До сих пор на севере Шотландии и Ирландии принято проводить ритуалы для успокоения мёртвых и рассказывать ночью 31 октября легенды о предках. В  XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощение и мелко шаля. Обычай надевать ролевые костюмы и носить с собой "светильник Джека" появился только на рубеже XIX и XX веков.

В Киеве в это воскресенье масса мероприятий на выбор — вечеринки, выставки, фильмы, лекции. Всех их объединяет тематика.

Барви‌ ‌Хелловіну‌ ‌

Хеллоуин

‌‌Зрелищная‌ ‌Хэллоуин-вечеринка‌ КОЛО‌ ‌и‌ ‌WHITE‌ ‌NIGHTS‌ ‌FESTIVAL‌ ‌преобразует ‌летний фестивальный‌ ‌формат‌ ‌в‌ ‌камерный осенний.‌

В‌ ‌ресторане‌ ‌BARVY‌ ‌(премия‌ ‌Travelers’‌ ‌Choice‌ ‌2021‌ ‌от‌ ‌Тripadvisor)‌ ‌выступят‌ ‌VOTUMА,‌ ‌WEIZMAN,‌ ‌O.Z.O‌ ‌и‌ ‌популярный‌  итальянский‌ ‌диджей‌ ‌FEDELE‌ ‌(один‌ ‌из‌ ‌самых‌ ‌ярких‌ ‌творцов‌ ‌новой‌ ‌волны‌  электро-музыки‌ ‌в‌ ‌мире‌ ‌ по‌ ‌версии‌ ‌Resident‌ ‌Advisor).‌ ‌ 

Фееричные‌ ‌декорации‌ ‌от‌ ‌WHITE‌ ‌NIGHTS,‌ ‌выдающаяся‌ ‌визуализация‌ ‌и‌ ‌световое‌ ‌ сопровождение.‌ ‌От‌ ‌КОЛО‌ ‌— ‌необычайный‌ ‌дух‌ ‌сообщества‌ ‌людей,‌ ‌объединенных‌ ‌ эстетическими‌ ‌ценностями.‌ ‌А‌ ‌также‌ ‌эксклюзивная‌ ‌vip-комната‌ ‌для‌ ‌афтепати.

Когда:‌ ‌30‌ ‌октября. ‌ ‌

Где:‌ ‌BARVY,‌ ‌ул.‌ ‌Мечникова,‌ ‌3. ‌

Билеты: первые‌ ‌100‌ ‌билетов‌ ‌–‌ ‌500‌ ‌грн. ‌

Вход:‌ ‌Сovid‌ ‌free‌ ‌event (COVID19-сертификат (одна прививка для желтых и оранжевых зон, две прививки для красных зон) / ПЦР или антиген-тест (не более чем за 72 часа до мероприятия) / сертификат о перенесенной коронавирусной болезни).

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Лекция‌ ‌"Страшно‌ ‌красиво"‌ ‌

Лекция "Страшно красиво"

Лекция‌‌ ‌расскажет‌ ‌о‌ ‌мистике‌ ‌и‌ ‌загадках‌ ‌домов‌ ‌с‌ ‌призраками.‌ ‌Но‌ ‌главный‌ ‌акцент‌ будет‌ ‌сделан‌ ‌на‌ костюмах: ‌в какие костюмы одевались ‌на‌ ‌Хэллоуин 100‌ ‌лет‌ ‌назад‌ ‌и ‌почему‌ ‌при‌ ‌королеве‌ ‌Виктории‌ ‌чёрный‌ ‌цвет‌ ‌стал‌ ‌культовым.‌ ‌

Когда:‌ ‌30‌ ‌октября. ‌

Где:‌ ‌Киевский‌ ‌музей‌ ‌костюма‌ ‌и‌ ‌стиля‌ ‌Victoria‌ ‌Museum. ‌

Билеты: контактный тел. ‌‌+38‌ ‌(063)‌ ‌880-81-80. 

JOKER&HARLEY‌ ‌mad‌ ‌LOVE‌ ‌ 

JOKER&HARLEY‌ ‌mad‌ ‌LOVE‌ ‌ 

SkyBar‌ ‌на‌ ‌Хэллоуин‌‌ ‌устраивает‌ ‌вечеринку‌ ‌с‌ ‌дресс-кодом‌ ‌киногероев.‌ Как‌ ‌насчёт‌ ‌Джокера,‌ ‌Харли‌ ‌Квинн‌ ‌или‌ ‌Волдеморта?‌

Когда:‌ ‌31‌ ‌октября ‌

Где:‌ ‌ул.‌ ‌Большая‌ ‌Васильковская,‌ ‌5,‌ ‌7‌ ‌этаж‌ ‌(вход‌ ‌со‌ ‌стороны‌ ‌автосалона‌ ‌Porsche) ‌

Билеты:‌ ‌от‌ ‌200‌ ‌грн ‌ 

Хэллоуин‌ в‌ ‌цирке‌ ‌

Национальный‌ ‌цирк‌ ‌Украины‌ ‌на‌ ‌три‌ ‌последних‌ ‌дня‌ ‌октября приглашает на представления, где ‌будет‌ ‌править‌ ‌бал‌ ‌водная‌ ‌стихия.

Когда:‌ ‌29,‌ ‌30‌ ‌и‌ ‌31‌ ‌октября. ‌ ‌

Где:‌ ‌Национальный‌ ‌цирк‌ ‌Украины,‌ ‌проспект‌ ‌Победы,‌ ‌2. ‌

Билеты:‌ 50-550‌ ‌грн.

Экскурсия‌ ‌"Мистический‌ ‌Киев"‌ ‌

магический киев

Берите ‌фонарики,‌ ‌надевайте ‌ведьминские костюмы‌ и‌ ‌отправляйтесь‌ ‌на Лысую ‌гору, а затем вас ждет ‌прогулка‌ ‌по‌ ‌другим‌ мистическим местам‌ ‌Подола.‌ ‌

Когда:‌ ‌30‌ ‌и‌ ‌31‌ ‌октября.‌ ‌ ‌

Где:‌ ‌сбор‌ ‌возле‌ ‌станции‌ ‌метро‌ ‌"Дворец‌ ‌Украина".‌ ‌

Билеты: от‌ ‌340‌ ‌грн.‌

Фильм‌ ‌"Хэллоуин‌ ‌убивает"‌ ‌

‌ ‌‌"Хэллоуин‌ ‌убивает"‌‌ ‌(18+)‌. Первый фильм из этой серии был снят еще ‌в‌ ‌1978-м‌ ‌году.‌ На Хэллоуин "Планета‌ ‌кино"‌ ‌покажет новую ленту.‌ ‌ ‌

Когда:‌ ‌с‌ ‌21‌ ‌октября.‌ ‌

Где:‌ ‌сеть‌ ‌кинотеатров‌ ‌"Планета‌ ‌Кино".‌ ‌

Билеты:‌ ‌100-210‌ ‌грн.‌ ‌

"Carmen‌ ‌Бордель"‌ ‌в‌ ‌Osocor‌ ‌Residence‌ ‌

кармен

Провокационная‌‌‌ ‌вечеринка‌ ‌в‌ ‌Osocor‌ ‌Residence‌‌. Здесь‌ ‌будет‌ ‌показана ‌танцевально-музыкальная‌ интерпретация‌ ‌знаменитой‌ ‌новеллы‌ ‌Проспера‌ ‌Мериме‌ ‌о‌ ‌любви‌ цыганки ‌и‌ ‌французского‌ ‌солдата.‌

Когда:‌ ‌29‌ ‌и‌ ‌30‌ ‌октября.‌ ‌

Где:‌ ‌Osocor‌ ‌Residence,‌ ‌ул.‌ ‌Виноградная,‌ ‌2.‌ ‌

Билеты:‌ ‌1000‌ ‌грн,‌ ‌депозит‌ ‌–‌ ‌1500‌ ‌грн.‌ ‌ ‌

Helloween‌ ‌в‌ ‌Музее‌ ‌Ханенко‌ 

ханенко

‌‌Экскурсия‌ ‌расскажет‌‌ ‌про‌ ‌‌потусторонние миры в‌ ‌культурах‌ ‌разных‌ ‌стран‌.‌

Когда:‌ ‌30‌ ‌и‌ ‌31‌ ‌октября.‌ ‌

Где:‌ ‌Музей‌ ‌Ханенко,‌ ‌ул.‌ ‌Терещенковская,‌ ‌15.‌ ‌

Билеты: ‌тел. ‌(044)‌ ‌235‌ ‌3290.‌ 

Вход ‌в‌ ‌костюмах‌ ‌–‌ ‌бесплатно.

Хвостатый‌ ‌Halloween‌ ‌

выставка котов

‌‌Благотворительная‌ ‌выставка‌ котов, живущих в приюте "Сириус".‌

Можно получить консультации‌ ‌ветеринаров. Работает ‌детская‌ ‌зона.‌ ‌ ‌

Когда:‌ ‌31‌ ‌октября.‌ ‌ ‌

Где:‌ ‌ВДНГ,‌ ‌просп.‌ ‌Академика‌ ‌Глушкова,‌ ‌1,‌ ‌павильон‌ ‌4.‌ ‌

Вход:‌ ‌бесплатно.‌ ‌ ‌

Где празднуют Хэллоуин

Хэллоуин традиционно празднуют в Западной Европе и Америке. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла в странах Восточной Европы. А также он неформально отмечается в странах, имеющих тесные культурные связи с США или Великобританией, например, в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии, в ряде островных стран Океании.

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