Праздник всех святых: когда будет Хэллоуин и куда пойти в Киеве

Когда будет Хэллоуин и почему его празднуют
Уже в это воскресенье, в ночь с 31 октября на 1 ноября, во многих странах Европы и Америки пройдут вечеринки и перформансы, посвященные Хэллоуину — празднику, восходящему к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Со временем из-за массовой эмиграции шотландцев и ирландцев в США Хэллоуин стал популярен и там.
Само название праздника Хэллоуин — это шотландское сокращение английской фразы All-Hallows-Even ( "Вечер всех святых").
Какого числа отмечают Хэллоуин, знают все, а вот почему именно этого числа — немногие. До сих пор на севере Шотландии и Ирландии принято проводить ритуалы для успокоения мёртвых и рассказывать ночью 31 октября легенды о предках. В XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощение и мелко шаля. Обычай надевать ролевые костюмы и носить с собой "светильник Джека" появился только на рубеже XIX и XX веков.
В Киеве в это воскресенье масса мероприятий на выбор — вечеринки, выставки, фильмы, лекции. Всех их объединяет тематика.
Барви Хелловіну
Зрелищная Хэллоуин-вечеринка КОЛО и WHITE NIGHTS FESTIVAL преобразует летний фестивальный формат в камерный осенний.
В ресторане BARVY (премия Travelers’ Choice 2021 от Тripadvisor) выступят VOTUMА, WEIZMAN, O.Z.O и популярный итальянский диджей FEDELE (один из самых ярких творцов новой волны электро-музыки в мире по версии Resident Advisor).
Фееричные декорации от WHITE NIGHTS, выдающаяся визуализация и световое сопровождение. От КОЛО — необычайный дух сообщества людей, объединенных эстетическими ценностями. А также эксклюзивная vip-комната для афтепати.
Когда: 30 октября.
Где: BARVY, ул. Мечникова, 3.
Билеты: первые 100 билетов – 500 грн.
Вход: Сovid free event (COVID19-сертификат (одна прививка для желтых и оранжевых зон, две прививки для красных зон) / ПЦР или антиген-тест (не более чем за 72 часа до мероприятия) / сертификат о перенесенной коронавирусной болезни).
Лекция "Страшно красиво"
Лекция расскажет о мистике и загадках домов с призраками. Но главный акцент будет сделан на костюмах: в какие костюмы одевались на Хэллоуин 100 лет назад и почему при королеве Виктории чёрный цвет стал культовым.
Когда: 30 октября.
Где: Киевский музей костюма и стиля Victoria Museum.
Билеты: контактный тел. +38 (063) 880-81-80.
JOKER&HARLEY mad LOVE
SkyBar на Хэллоуин устраивает вечеринку с дресс-кодом киногероев. Как насчёт Джокера, Харли Квинн или Волдеморта?
Когда: 31 октября
Где: ул. Большая Васильковская, 5, 7 этаж (вход со стороны автосалона Porsche)
Билеты: от 200 грн
Хэллоуин в цирке
Национальный цирк Украины на три последних дня октября приглашает на представления, где будет править бал водная стихия.
Когда: 29, 30 и 31 октября.
Где: Национальный цирк Украины, проспект Победы, 2.
Билеты: 50-550 грн.
Экскурсия "Мистический Киев"
Берите фонарики, надевайте ведьминские костюмы и отправляйтесь на Лысую гору, а затем вас ждет прогулка по другим мистическим местам Подола.
Когда: 30 и 31 октября.
Где: сбор возле станции метро "Дворец Украина".
Билеты: от 340 грн.
Фильм "Хэллоуин убивает"
"Хэллоуин убивает" (18+). Первый фильм из этой серии был снят еще в 1978-м году. На Хэллоуин "Планета кино" покажет новую ленту.
Когда: с 21 октября.
Где: сеть кинотеатров "Планета Кино".
Билеты: 100-210 грн.
"Carmen Бордель" в Osocor Residence
Провокационная вечеринка в Osocor Residence. Здесь будет показана танцевально-музыкальная интерпретация знаменитой новеллы Проспера Мериме о любви цыганки и французского солдата.
Когда: 29 и 30 октября.
Где: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.
Билеты: 1000 грн, депозит – 1500 грн.
Helloween в Музее Ханенко
Экскурсия расскажет про потусторонние миры в культурах разных стран.
Когда: 30 и 31 октября.
Где: Музей Ханенко, ул. Терещенковская, 15.
Билеты: тел. (044) 235 3290.
Вход в костюмах – бесплатно.
Хвостатый Halloween
Благотворительная выставка котов, живущих в приюте "Сириус".
Можно получить консультации ветеринаров. Работает детская зона.
Когда: 31 октября.
Где: ВДНГ, просп. Академика Глушкова, 1, павильон 4.
Вход: бесплатно.
Где празднуют Хэллоуин
Хэллоуин традиционно празднуют в Западной Европе и Америке. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла в странах Восточной Европы. А также он неформально отмечается в странах, имеющих тесные культурные связи с США или Великобританией, например, в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии, в ряде островных стран Океании.