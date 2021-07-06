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1 час назад

В центре Одессы произошли обрушения сразу двух зданий, погибла женщина (ФОТО)

Одно из зданий рухнуло на парковку, а в другом провалился потолок, похоронив хозяйку

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Обрушения сразу в двух зданиях произошли днем 6 июля в центральной части Одессы. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

В частности, в 12:06 в службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской. По прибытию первых подразделений было установлено разрушение двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100 квадратных метров.

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Обрушение произошло на парковочную зону для автомобилей под навесами. Частично повреждены два легковых автомобиля, их владельцы устанавливаются.

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Отмечается, что существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов. Погибших и пострадавших в этом случае не было. От ГСЧС привлекалось три единицы техники и 20 человек личного состава.

В то же время в 13:52 поступило сообщение, что на улице Степной произошло обрушение межэтажного перекрытия в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на площади 20 квадратных метров.

В ходе поисково-спасательных работ спасатели нашли тело хозяйки квартиры 1938 года рождения без признаков жизни. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия ГСЧС привлекала 24 спасателя и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что в июне прошлого в Одессе рухнул дом на улице Ясной 1912 года постройки.

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