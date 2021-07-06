В центре Одессы произошли обрушения сразу двух зданий, погибла женщина (ФОТО)

Обрушения сразу в двух зданиях произошли днем 6 июля в центральной части Одессы. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

В частности, в 12:06 в службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской. По прибытию первых подразделений было установлено разрушение двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100 квадратных метров.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Обрушение произошло на парковочную зону для автомобилей под навесами. Частично повреждены два легковых автомобиля, их владельцы устанавливаются.

Отмечается, что существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов. Погибших и пострадавших в этом случае не было. От ГСЧС привлекалось три единицы техники и 20 человек личного состава.

В то же время в 13:52 поступило сообщение, что на улице Степной произошло обрушение межэтажного перекрытия в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на площади 20 квадратных метров.

В ходе поисково-спасательных работ спасатели нашли тело хозяйки квартиры 1938 года рождения без признаков жизни. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия ГСЧС привлекала 24 спасателя и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что в июне прошлого в Одессе рухнул дом на улице Ясной 1912 года постройки.