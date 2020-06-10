Происшествия 1 час назад

В Одессе снова рухнул дом (ФОТО)

В разрушенной части жилого здания расположены пять квартир, в которых проживало 10 человек

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Сегодня ночью, 10 июня, в 3:09, в Одессе по улице Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в доме зарегистрировано 35 человек, но на момент чрезвычайной ситуации проживало 24 человека, которых вывели прибывшие на место происшествия спасатели.

По информации ГСЧС, в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживало 10 человек.

Проводятся работы по отключению газоснабжения, после чего будут начаты работы по разбору завалов. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Читайте также:
На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра, погиб человек (ФОТО)

"Развернут штаб по ликвидации аварии. От ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 6 единиц техники, в том числе, один кинологический расчет", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Город будущего: украинский стартап OMO сделал "умными" 263 дома в Белой Церкви
Город будущего: украинский стартап OMO сделал "умными" 263 дома в Белой Церкви
Кинематографисты: став министром, Ткаченко может надавить на суд по Одесской киностудии
Кинематографисты: став министром, Ткаченко может надавить на суд по Одесской киностудии
Нардепы планируют освободить застрахованный бизнес от проверок ГСЧС
Нардепы планируют освободить застрахованный бизнес от проверок ГСЧС
Загрузка...
Новое видео
Как кризис повлияет на инвестирование — Андрей Комаровский, Sector X / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Москве пьяный российский актер Ефремов устроил ДТП: есть жертвы (ВИДЕО)

  3. Сотрудники ГП "Антонов" вышли на митинг против руководства "Укроборонпрома" (ФОТО)

  4. В Украине ослабили требования к работе рынков в условиях карантина

  5. Украинский бренд одежды FINCH представил свой новый продукт — сандалии-трансформеры (ФОТО)

Загрузка...