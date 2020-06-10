В Одессе снова рухнул дом (ФОТО)

Сегодня ночью, 10 июня, в 3:09, в Одессе по улице Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир.

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Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в доме зарегистрировано 35 человек, но на момент чрезвычайной ситуации проживало 24 человека, которых вывели прибывшие на место происшествия спасатели.

По информации ГСЧС, в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживало 10 человек.

Проводятся работы по отключению газоснабжения, после чего будут начаты работы по разбору завалов. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

"Развернут штаб по ликвидации аварии. От ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 6 единиц техники, в том числе, один кинологический расчет", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.