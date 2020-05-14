На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра, погиб человек (ФОТО)

Сегодня, 14 мая, в Закарпатской области в городе Виноградов обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека", — говорится в сообщении.

Спасатели освободили человека из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось ранее, в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль высотного здания.

Позднее в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9.

Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

До этого сообщалось, что в Украине только 10 % имеющихся сооружений гражданской защиты полностью готовы к эксплуатации по назначению.