Происшествия 1 час назад

На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра, погиб человек (ФОТО)

На месте работают спасатели и техника 6-й государственной пожарно-спасательной части

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Сегодня, 14 мая, в Закарпатской области в городе Виноградов обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека", — говорится в сообщении.

Спасатели освободили человека из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.

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Как сообщалось ранее, в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль высотного здания.

Позднее в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9.

Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

До этого сообщалось, что в Украине только 10 % имеющихся сооружений гражданской защиты полностью готовы к эксплуатации по назначению. 

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