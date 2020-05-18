Происшествия 1 час назад

В центре Одессы обрушилась жилая пятиэтажка (ФОТО и ВИДЕО)

Жильцы дома были срочно эвакуированы. Сейчас спасатели разбирают завалы

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Сегодня, 18 мая, в 16:25 в Одессе по улице Торговая, 20 произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

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Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Одесской области, по прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено обрушение стены с первого по пятый этаж здания.

Жильцы дома были срочно эвакуированы. На данный момент спасатели разбирают завалы: к аварийно-спасательным работам привлечены 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава.

Также проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Местные СМИ сообщают, что по одной из версий инцидент мог произойти из-за ремонтных работ, которые проводились в доме. Очевидцы также рассказали, что на улице после обрушения чувствовался запах газа.

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Напомним, 8 мая этого года в центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9. Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Ранее в центре Киева с высотного здания на Крещатике обрушился шпиль.

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