В Черкассах на улице расстреляли из автомата мужчину: что известно (ФОТО, ВИДЕО)

В Черкассах утром в среду, 22 сентября, на улице Ильина неизвестный расстрелял мужчину из неустановленного автоматического оружия.

От полученных ранений пострадавший скончался в больнице, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Сегодня в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Ильина. Неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, после этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.

"С целью задержания правонарушителя на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается", — доложили в полиции.

Там также рассказали, что раненого мужчину доставили в Третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по данным источников "Страны" в полиции, убитый мужчина в Черкассах — это гражданин Козлов Михаил Владимирович, 10.05.1977 года рождения, (лидер ОПГ "Козлова").

При этом в преступлении подозреваются лица, одетые в черную форму с надписью СБУ, которые на автомобиле "Шкода" исчезли в неизвестном направлении.

"Позже на выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль "Шкода". В автомобиле обнаружено охотничье оружие "Сайга", — пишет издание.

В свою очередь Obozrevatel называет убитого мужчину "известным бизнесменом". По данным издания, двое людей ворвались в кафе "Львовская мастерская шоколада" и расстреляли из автомата мужчину.

"Оказалось, что это известный в городе бизнесмен Михаил Козлов", — пишет СМИ.

По его информации, Михаил Козлов был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" (ОЗГ) и частной охранной фирмы "Сталь".

В свою очередь журналист и главный редактор местного телеканала "Антенна" Валерий Воротник в Facebook написал, что убийство в Черкассах произошло во время заседания исполкома — буквально в 100 метрах от горсовета и 20-ти от ОГА.

По его словам, нападение было совершено на группу спортсменов, которые пили утренний кофе в вышеупомянутом заведении.

"Как следствие — несколько раненых. Один из них умер в больнице. Им оказался известный бизнесмен Козлов", — добавил мужчина.

Вскоре источники издания в полиции уточнили, что в Черкасах найден вероятный автомобиль киллеров, которые стреляли в бизнесмена.

Обгоревшую Skoda заметили в районе парка-памятника садово-паркового искусства "Долина Роз" недалеко от центральной части города. На заднем сиденье авто лежал предмет, похожий на автомат.

Напомним, в 10:00 в среду, 22 сентября, вблизи поселка Лесники (Киевская область) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Всего в автомобиль было выпущено около 10 пуль. В результате инцидента тяжело ранен водитель политика.

Как уточнил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По факту покушения на Шефира правоохранители начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.