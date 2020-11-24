Происшествия 1 час назад

В Чернигове футбольные фанаты избили и бросили в мусорный бак директора стадиона (ВИДЕО)

Александру Овчаренко разбили голову

Скриншот из видео Скриншот из видео
Скриншот из видео

В Чернигове группа молодчиков с атрибутикой местного футбольного клуба "Десна" бросила в мусорный бак директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко и избила его.

Об этом сообщила пресс-секретарь Черниговского отдела полиции Наталья Слабеняк, передает "Укринформ".

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"На линию 102 сегодня поступило сообщение, что на стадионе происходят хулиганские действия. На место выехала следственно-оперативная группа, которая сейчас выясняет все обстоятельства происшествия", — доложила она.

По информации "Суспільне.Чернігів", 24 ноября утром около 30 молодчиков с символикой ФК "Десна" пришли в кабинет исполняющего обязанности директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили мужчине голову.

Известно, что хулиганов организовано привезли и так же вывезли со стадиона на автомобилях.

Как отмечается, на должность руководителя стадиона Овчаренко назначили 18 ноября.

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В тот же день представитель "ультрас" ФК "Десна" Богдан Дементов в соцсети сообщил, что с приходом нового руководителя "Десне" могут запретить проводить на стадионе домашние матчи.

Сам Овчаренко эти обвинения отбросил.

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