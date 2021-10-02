В Чернигове убили полицейского, а еще одного — тяжело ранили (ФОТО, ВИДЕО)

В Чернигове в ночь на субботу, 2 октября, группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским.

В результате один из них погиб, а второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Указано, что инцидент произошел около полуночи на улице Независимости.

По данному факту областная полиция открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.

По информации Нацполиции, на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

"Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему", — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители для установления объективной картины инцидента опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения.

При этом в ведомстве просят всех, кто мог стать свидетелем события, обратиться по телефону — 093 853 41 16.

"Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия", — доложили в областном главке.

При этом известно, что дело находится на личном контроле руководства ГУНП.

Напомним, в центре Черкасс утром в среду, 22 сентября, неизвестные расстреляли бизнесмена, связанного с криминальными группировками, из автоматического оружия и скрылись. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу.