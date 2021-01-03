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Происшествия 1 минуту назад

В Черниговской области нашли тело прокурора ОГПУ — СМИ

Предварительной причиной смерти называют переохлаждение

1 января в районе села Бреч Черниговской области было обнаружено тело прокурора Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) Евгения Котенко.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Украинская правда" (УП).

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По информации издания, днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в села Бреч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что в 500 метрах от эко-отеля нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко.

"По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в "Бреч" вместе со своей женой Юлией, и около 2:00 по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до 5:00", — информирует издание.

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Источники УП отмечают, что камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

В правоохранительных органах добавили, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Евгений Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

Супруга умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса Генерального прокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГПУ.

Напомним, 2 ноября около 19:00 в городе Лохвица в Полтавской области на 227 километре автодороги Кролевец — Сумы — Пирятин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и ребенок.

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