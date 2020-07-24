В Чешском нацбанке назвали государственную криптовалюту "вертолетными деньгами"

Член правления Чешского национального банка Томаш Голуб выразил сомнение в перспективах концепции государственной криптовалюты и назвал ее "вертолетными деньгами", сообщает BitsMedia.

Томаш Голуб сказал журналистке 4H Production Мартине Собковой во время интервью, что роль государственной криптовалюты в обеспечении прямой ликвидности для счетов клиентов была технически "привлекательной концепцией".

Тем не менее, Голуб назвал государственные криптовалюты "вертолетными деньгами", потому что он пока не видит решения, которое может дать ответы на вопросы, связанные с характером государственных криптовалют.

По мнению Голуба, нерешенные вопросы по поводу природы государственных криптовалют включают проблемы в определении того, будет ли цифровая валюта анонимной или нет, будут ли стандарты по борьбе с отмыванием денег применяться к анонимному варианту и будут ли государственные криптовалюты приносить проценты.

Член правления ЦБ Чехии сказал, что если задаться этими вопросами, то появится еще много сложных задач, решить которых пока не удалось ни одному проекту государственной криптовалюты.

Голуб также упомянул чешское законодательство, которое, по его словам, не дает Центральному банку полномочия выдавать гражданам кредит в форме цифровой валюты в соответствии со стандартами европейского законодательства.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Чешская Республика одной их первых стран, которая выпустит государственную криптовалюту, он сказал, что доля наличной валюты в обращении все еще довольно высока и растет в долгосрочной перспективе, что противоречит идее кризиса ликвидности, который может спровоцировать запуск такой инициативы. Тем не менее, цифровая валюта Центрального банка может быть выпущена в будущем, отметил Голуб.

Многие центральные банки задумываются о выпуске государственной криптовалюты. На этой неделе Банк Японии создал новое подразделение для ускорения разработки и выпуска государственной криптовалюты. ЦБ будет сотрудничать с европейскими банками и аналитическими центрами.

Кроме того, на прошлой неделе Банк Англии выразил заинтересованность в выпуске государственной криптовалюты, заявив, что эти усилия "имеют огромное значение для будущего платежей и общества".

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов.