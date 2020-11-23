В Дании дали мелкие тюремные сроки членам банды, терроризировавшей перевозчиков-украинцев

Суд датского города Хорсенс еще 5 ноября признал виновными членов преступной группировки, совершивших серию нападений на украинских перевозчиков в муниципалитетах Оденсе, Фредерисия и Коллинг. Об этом сообщает посольство Украины в Дании.

Отмечается, что четыре злоумышленника с июля по ноябрь 2019 года шантажировали граждан Украины — владельцев микроавтобусов, совершавших международные перевозки пассажиров и мелких грузов, заставляя их "платить дань".

По данным следствия, преступники применяли угрозы в отношении украинских водителей, брали их в заложники, грабили и повреждали их имущество.

Последний инцидент подобного рода произошел 21 ноября 2019 года на отрезке маршрута между городами Вайле и Хорсенс, когда преступники напали на водителя-украинца и захватили его минивэн. В тот же день машину нашли полностью сгоревшей.

"После вмешательства посольства Украины в Дании в сотрудничестве с украинскими перевозчиками и органами полиции личности подозреваемых были установлены. Все они были задержаны. Суд в Хорсенсе приговорил их к наказанию в виде лишения свободы", — отмечается в сообщении.

Двум дали срок в один год и четыре месяца, одному — два с половиной года, а еще одному — три года и три месяца.

"Двум осужденным запрещено въезжать в Данию в течение 12 лет, еще двум объявлен пожизненный запрет на въезд в Данию", — сообщили в посольстве.

Напомним также, что в Харьковской области Служба безопасности Украины накрыла ростовщиков, привлекавших уголовников, чтобы выбивать с людей непомерные проценты.