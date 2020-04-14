  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 1 час назад

В Deutsche Bank рассказали, когда главные мировые центробанки выпустят цифровую валюту

О совместной работе над CBDC центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии объявили в начале года

В Deutsche Bank рассказали, когда главные мировые центробанки выпустят цифровую валюту В Deutsche Bank рассказали, когда главные мировые центробанки выпустят цифровую валюту
Фото: Crypto.Pro

Группа центральных банков, представляющая примерно пятую часть населения мира, выпустит цифровую валюту (CBDC) в ближайшие три года.

Об этом заявил аналитик Deutsche Bank Марион Лабур, передает ForkLog.

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, о совместной работе над CBDC центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии объявили в начале года.

В проекте также принимает участие Банк международных расчетов (BIS).

Читайте также:
Facebook планирует превратить криптовалюту Libra в глобальную платежную систему

Участникам группы еще предстоит оценить экономический, функциональный и технический дизайн цифровой валюты центробанка и ее трансграничную совместимость. Первая их встреча состоится в текущем месяце.

Решившие совместно работать над CBDC центробанки находятся на различных стадиях изучения технологии.

Например, Банк Швеции заявил о начале тестирования электронной кроны, а Банк Японии, ранее отвергавший планы выпуска цифровой валюты, только в январе решил приступить к изучению такой возможности.

Напомним, Банк Южной Кореи объявил о запуске пилотной программы по тестированию цифровой воны. Тестирование продлится до декабря 2021 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинцы снова доверяют деньги банкам — НБУ
Украинцы снова доверяют деньги банкам — НБУ
Как получить ссуду с плохой кредитной историей
Как получить ссуду с плохой кредитной историей
Во время карантина украинские банки продолжают кредитовать — НБУ
Во время карантина украинские банки продолжают кредитовать — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Чернобыль в огне: как на фоне коронавируса власти скрывают масштабы пожара в Зоне ЧАЭС

  3. В Дарницком районе Киева горит подстанция ДТЭК

  4. Минздрав снова запретил рынкам работать во время карантина

  5. "Укрпочта" массово нанимает новых сотрудников

Загрузка...