В Днепропетровской области в ДТП попали сразу 4 грузовика: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех грузовых автомобилей произошло в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области.
В результате аварии один мужчина погиб, а еще четыре человека попали в больницы, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, по прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись:
- грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты;
- грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур;
- малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes;
- грузовой автомобиль DAF.
Указано, что на момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF была охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство.
При этом в искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Его доставали спасатели.
"Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четверо пострадавших с различными степенями тяжести", — говорится в сообщении.
Как отмечается, спасатели отключили элементы питания транспортных средств для предотвращения возникновения пожара и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.
Все детали ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за перегруз фур. Этот закон разработан для недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшения состояния безопасности дорожного движения, уменьшения количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей.
Напомним, 25 июля в Полтавской области произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибли 4 человека.