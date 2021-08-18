В Днепропетровской области в ДТП попали сразу 4 грузовика: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех грузовых автомобилей произошло в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области.

В результате аварии один мужчина погиб, а еще четыре человека попали в больницы, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по прибытии на место происшествия спасатели установили, что столкнулись:

- грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты;

- грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур;

- малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes;

- грузовой автомобиль DAF.

Указано, что на момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF была охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство.

При этом в искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Его доставали спасатели.

"Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четверо пострадавших с различными степенями тяжести", — говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели отключили элементы питания транспортных средств для предотвращения возникновения пожара и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.

Все детали ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за перегруз фур. Этот закон разработан для недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшения состояния безопасности дорожного движения, уменьшения количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей.

Напомним, 25 июля в Полтавской области произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибли 4 человека.