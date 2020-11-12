В ЕБА подробно объяснили, что не так с законопроектом о Бюро экономической безопасности

Европейская Бизнес Ассоциация выступает категорически против принятия законопроекта №3087-д о Бюро экономической безопасности в текущем виде и призывает авторов его отозвать.

Как говорится в сообщении ассоциации, ее эксперты пришли к выводу, что заявленные цели документа — выявление и расследование экономических преступлений — "не имеют ничего общего" с его содержанием.

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В частности, отмечается, что в законопроекте не определено четко, какие именно категории экономических преступлений должно расследовать БЭБ. В то же время в нем применяются достаточно широкие формулировки, которые могут по-разному трактоваться, а их реализация — сложно поддаваться контролю.

В ЕБА обратили внимание, что БЭБ предлагается определить как правоохранительный орган, хотя, например, в странах Евросоюза подавляющее большинство специализированных органов по борьбе с экономической преступностью, функционируютв системе органов исполнительной власти. Также ассоциация считает необоснованно высокой предельную численность сотрудников этого органа — 4 тысячи.

"Согласно сводной статистике Генеральной прокуратуры, за 2019 год в Украине было зарегистрировано 1359 уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности по тем статьям Уголовного кодекса, которые законопроект №3087-д относит к подследственности БЭБ. Если ориентироваться на такой показатель правонарушений, то прогнозируемая нагрузка на одного сотрудника БЭБ составит всего 0,34 дела в год", — сказано в сообщении

Кроме того, отмечается, что законопроект содержит несогласованные положения о процедуре назначения руководителя БЭБ, что создает риск выбора недостаточно профессионального или добросовестного кандидата на эту должность, а также сужает возможность общественности, в частности бизнеса, контролировать такое назначение.

"Требования к директору БЭБ, предусмотренные законопроектом, не соответствуют требованиям к должностям категории А, в соответствии с законом о госслужбе. К тому же, некоторые положения законопроекту вызывают сомнения у экспертов ассоциации относительно политической независимости БЭБ. В частности, документ предусматривает зависимость ряда важных аспектов функционирования органа от дискреционных решений президента", — отмечают в ассоциации.

По мнению ЕБА, это может создать предпосылки для ненадлежащего вмешательства в операционную деятельность БЭБ.

Документом также предлагается установить минимальный оклад для работников бюро, имеющих специальные звания, в не менее чем 20 прожиточных минимумов. В то же время другие специалисты, которые должны составлять основу аналитической функции БЭБ, под такие условия и размеры оплаты труда не подпадают, что, как считают в ассоциации, может создать проблемы в поиске и трудоустройстве ключевой категории персонала.

Помимо этого, отмечается наличие риска, что БЭБ будет восприниматься в качестве обновленной налоговой милиции, а не качественно нового аналитического органа, поскольку законопроектом предлагается попросту внести изменения в ряд законов, заменив словосочетание "налоговая милиция" на БЭБ. Это опасение ЕБА усиливается из-за возможности трудоустройства в будущий орган действующих сотрудников налоговой милиции.

В свою очередь, ассоциация считает необходимым обеспечить назначение на должности всех работников БЭБ по открытому конкурсу с участием представителей Совета общественного контроля в составе конкурсных комиссий, что стало бы предохранителем для попадания в бюро дискредитированных старых кадров налоговой милиции, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

ЕБА предлагает также запретить присвоение воинских званий сотрудникам БЭБ, использование ими огнестрельного оружия и вручение им госнаград в виде такого оружия.

"Для физической защиты работников при исполнении служебных обязанностей можно привлекать спецподразделения других правоохранительных органов. Мы считаем, что именно эти рудиментные нормы создают благоприятную среду для злоупотребления служебным положением и превышения полномочий", — отмечают в ассоциации.

ЕБА заявляет, что готова участвовать в обсуждении и разработке нового документа, в котором остались бы лучшие положения законопроекта №3087-д и предыдущих законопроектив, предусматривавших создание отдельного органа по экономическим преступлениям.

Напомним, данный законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении 3 сентября. Его авторами являются 13 депутатов, почти все из которых — от "Слуги народа".