В Германии объяснили, почему отказывают Украине в предоставлении оружия

Немцы осторожно относятся к вопросу предоставления оружия Восточной Европе из-за воспитания с идеей, что "немецкого оружия здесь никогда не будет".

Именно поэтому немецкое руководство отказывается предоставить украинской стороне оружие, объяснила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Зеркалу недели".

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По ее словам, "для Германии исторически Восточная Европа — особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет".

"Вчера (22 июня) была символическая дата — 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение относительно оружия для этого региона. Это действительно сложно", — отметила посол.

При этом на замечание журналиста о том, что Германия продает много оружия Египту и другим странам Ближневосточного региона, которые участвуют в конфликте в Йемене, Фельдгузен сказала, что "это не Восточная Европа".

Ранее глава МИД Германии Гайко Маас исключил поставки оружия Украине.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года не оказывала военную помощь.

Напомним, 15 июня на заседании Верховной Рады Украины депутаты поддержали проект Закона Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Германии о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2012 — 2019)".

В частности, соглашение между Кабмином Украины и правительством Германии, подписанное 17 декабря 2020 года, носит рамочный характер и обеспечит ускорение процедуры заключения отдельных соглашений и договоров с Кредитным учреждением для восстановления (KfW).