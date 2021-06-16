Германия прокредитует Украину на льготных условиях

15 июня на заседании Верховной Рады Украины депутаты поддержали проект Закона Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Германии о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2012 — 2019)".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Германии, подписанное 17 декабря 2020 года, носит рамочный характер и обеспечит ускорение процедуры заключения отдельных соглашений и договоров с Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

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По информации Минфина, предварительные договоренности по этим проектам были достигнуты в время украинско-немецких межправительственных переговоров.

Ратификация Соглашения создаст правовые основания для возможности привлечения правительством Украины льгот от KfW.

Соглашение определяет обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства, грантов для сопровождения инвестиционных проектов, которые, в частности, будут направлены на финансирование программ в сфере образования и развития местного самоуправления.

Это Соглашение также определяет основные условия привлечения ресурсов KfW.

Финансовые условия привлечения кредитных ресурсов: срок — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет, процентная ставка — 2% годовых, комиссия за обязательство — 0,25% годовых.

Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

Напомним, в феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша до лета.

В апреле советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.

Среди основных публичных требований МВФ звучали судебная реформа, в частности принятие закона о Высшем совете правосудия, принятие определенных изменений в банковское законодательство, а также обеспечение независимости вертикали антикоррупционных органов.