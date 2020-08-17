В "Голосе" заявили о намерении добиваться отставки Авакова на следующей сессии Рады

На грядущей парламентской сессии фракция "Голоса" в парламенте намерена бороться за то, чтобы постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова было вынесено на рассмотрение народных депутатов.

Об этом заявила глава политсилы народный депутат Кира Рудик в интервью "Суспільному".

"Что касается отставки Авакова: на данный момент это постановление находится в комитете и мы будем изо всех сил работать над тем, чтобы оно прошло комитет и вышло на голосование в зал. Мы понимаем, что это вопрос политический и до местных выборов шансы на это минимальны", — сказала она.

Рудик отметила, что случаи произвола сотрудников полиции и незавершенная реформа правоохранительных органов — это ответственность Авакова как главы МВД.

При этом, по словам нардепа, глобальное решение проблем с правоохранительными органами зависит не от персоналии министра внутренних дел, а от системной реформы, которую они должны пройти.

"Она начинается с новой переаттестации всех людей, которые работают в правоохранительных органах, без возможности восстановиться через суд. Она состоит из большого системного плана, который нужно выполнять. От Авакова мы даже не услышали о необходимости такой реформы, — заявила Рудик, — Поэтому любой, кто придет на место Авакова, должен провести аудит того, что происходит сейчас в политике, в правоохранительных органах, распланировать, как это изменить".

Напомним, что постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел в Верховной Раде было зарегистрировано в начале июня. Инициаторами проекта постановления выступили 55 народных депутатов, в частности, от фракций "Голос" и "Слуга народа".

Как сообщил позднее народный депутат от фракции "Голоса" Андрей Осадчук, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности согласовал включение рассмотрения постановления об увольнении Авакова в повестку дня парламента.