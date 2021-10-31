В Харькове начались выборы мэра: на этот пост претендуют десять человек

В воскресенье, 31 октября, в Харькове в 8:00 открылись избирательные участки — там проходят выборы городского головы. Несмотря на перевод часов в ночь с 30 на 31 октября, все избирательные участки открылись вовремя.

В общей сложности за кресло мэра Харькова будут бороться десять кандидатов, однако по данным социологической группы "Рейтинг", потенциал есть только у двух — исполняющего обязанности мэра города Игоря Терехова и политика Михаила Добкина. Из тех, кто пойдет на выборы и определился, первого поддерживают 57,6%. У Добкина этот показатель 27,6%. Среди всех респондентов показатели соответственно 45,3% и 21,7%.

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Социология остальных претендентов существенно ниже. Так, кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Скорик может набрать всего 3,6%, как и самовыдвиженец Денис Ярославский. У остальных показатели ниже статистической погрешности.

Терехов баллотируется от "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Он родился в Харькове в 1967 году и окончил инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позже получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины. С 1999 года по 2006 год занимал пост главы управления по вопросам предпринимательства. Параллельно был начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета. С 2007 года — заместитель председателя ХОГА Арсена Авакова, а с 2010 года — заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Добкин идет самовыдвиженцем. Он родился в 1970 году, окончил университет внутренних дел и экономический университет Кузнеца. В Харьковский городской совет он попал в 1998, когда его избрали депутатом. Также Добкин был народным депутатом IV и VIII созывов (2002-2006, 2014-2019 годы). Помимо этого политик с 2006 по 2010 год занимал пост мэра Харькова, в 2010-2014 годах — председателя Харьковской ОГА.

Напомним, что по мнению экспертов, выборы закончатся скорее всего в один тур — на этом скажутся возможности кандидатов в предвыборной гонке. Однако в случае победы Добкина, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко прогнозирует в будущем ожесточенное противостояние по линии мэр-городской совет.