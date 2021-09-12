В Харьковской области в озере затонул микроавтобус, погибли два человека (ФОТО)

11 сентября в поселке Безлюдовка Харьковской области в озере утонул микроавтобус Renault Trafic, внутри которого находились два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции, на место выехали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

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В ходе проведения спасательных работ, микроавтобус был поднят со дна озера. В салоне Renault Trafic находились тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины. Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Предварительно установлено, что припаркованный у озера микроавтобус внезапно возобновил свое движение и съехал в озеро.

"Мужчине и женщине, которые находились внутри микроавтобуса, спастись не удалось", — говорится в сообщении.

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Правоохранители устанавливают личность погибшей женщины и все обстоятельства происшедшего.

Следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области начал уголовное производство по части 3 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.

Напомним, 9 сентября в 4 часа около села Чупира Белоцерковского района Киевской области микроавтобус, перевозивший паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь", столкнулся с другим автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП погиб один человек, другие пассажиры не пострадали.