Происшествия 40 минут назад

В Киевской области микроавтобус с хасидами попал в ДТП, погиб один человек (ФОТО)

Микроавтобус перевозил 13 паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь"

Микроавтобус от удара выбросило в поле. Фото: пресс-служба Нацполиции Микроавтобус от удара выбросило в поле. Фото: пресс-служба Нацполиции
Микроавтобус от удара выбросило в поле. Фото: пресс-служба Нацполиции

Сегодня утром в 4 часа около села Чупира Белоцерковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает отдел коммуникации Киевской области, авария случилась на 109 километре трассы Киев — Одесса.

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На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, работники следственного управления и руководство Белоцерковского районного управления полиции.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Микроавтобус перевозил 13 паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

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В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако, выполняя маневр, правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП один пассажир, 45-летний гражданин Израиля, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили, отмечают в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 25 августа перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Москву. 

Напомним, 1 августа в Луганской области вблизи города Кременная произошло столкновение автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом Volkswagen.

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