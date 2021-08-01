ДТП с участием микроавтобуса в Луганской области: травмированы 9 человек

В Луганской области вблизи города Кременная произошло столкновение автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом Volkswagen.

В результате аварии автомобилей пострадали 9 человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

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"В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Указано, что на месте аварии сейчас работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства этого столкновения.

Также полиция решает вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения.

Причем пока неизвестно, кто именно стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 25 июля в Полтавской области произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибли 4 человека.

Как сообщалось, 13 человек пострадали вечером 19 июля в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Космическом жилмассиве в Запорожье.

Кроме того, утром 29 июня в поселке Жуковского в Харькове загорелся двигавшийся по маршруту маршрутный автобус I-Van. После возгорания водитель сразу остановился и высадил пассажиров, а маршрутка сгорела дотла.

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