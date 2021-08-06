ДТП в Турции: автобус врезался в грузовик, погибли девять человек (ФОТО)

На западе Турции в провинции Маниса при аварии рейсового автобуса девять человек погибли, еще 30 получили различные травмы.

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Как сообщает Daily Sabah, автобус, который направлялся по маршруту Стамбул — Измир, столкнулся с грузовиком в районе города Сома.

По информации издания, шесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице.

Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения. Всего в автобусе находились 50 человек и три члена экипажа.

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Полиция начала расследование причин ДТП.

Напомним, в конце июля в Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли минимум 10 человек, еще 45 пострадали.

Ранее в Польше легковой автомобиль Nissan Quashquai столкнулся с автобусом Volkswagen. В автобусе ехали 9 человек, в том числе семеро украинцев.

Все они были травмированы и доставлены в больницы ближайших городов. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших граждан Украины скончался в медучреждении.

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