В Херсонской и Черкасской области начались довыборы в Верховную Раду

В воскресенье, 31 октября, на двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) в 8:00 открылись избирательные участки — там проходят довыборы в Верховную Раду. При этом все избиратели, несмотря на перевод часов, открылись вовремя.

В общей сложности в них могут принять участие больше 290 тысяч избирателей, а голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области. Нынешние довыборы пришлось проводить из-за прекращения полномочий нардепов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Первый сложил с себя полномочия после избрания городским головой Херсона, второй — после назначения главой Черкасской областной государственной администрации.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Центральной избирательной комиссии в Херсонской области за депутатский мандата будут соперничать экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь (партия "Слуга народа"), фермер Игорь Есипенко ("Европейская солидарность"), бывший военный Максим Негров ("Европейская партия Украины"), политтехнолог Екатерина Одарченко ("Национальная платформа"), юрист Игорь Токовенко ("Народовластие") и другие.

Среди кандидатов в Черкассой области: мэр Золотоноши Виталий Войцеховский (партия "Слуга народа"), его полный тезка Виталий Войцеховский (самовыдвиженец), экс-нардеп Андрей Ильенко ("Свобода"), экс-журналист Роман Сущенко ("Европейская солидарность"), общественный деятель Богдан Панкевич (Украинская Галицкая партия), Антон Подчапко ("Власть народа"), предприниматель и певец Сергей Василюк ("Народовластие"), Наталия Степушенко ("Новые лица") и другие.

Читайте также: ЦИК назначила выборы депутата Рады вместо умершего Полякова

В общей сложности в Херсонской области за место в парламенте будут бороться 15 кандидатов, а в в Черкасской — 25. Выборы по мажоритарным округам проводятся в один тур.

Напомним, параллельно в Харькове проходят выборы харьковского городского головы — в прошлом года за действующего мэра Геннадия Кернеса отдали свои голоса 65,8% избирателей, однако через несколько недель политики скончался от коронавируса. Сегодня там два основных кандидата: исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов и известный политик, экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.