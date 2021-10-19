Общество 20 минут назад

В Хмельницком выдавали документы ЕС на оригинальных бланках: организатора схемы поймали

В СБУ считают, что страховой агент и вовлеченные в схему граждане занимались незаконной переправкой лиц через границу

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о блокировке схемы, по которой в страны Европейского Союза из Украины незаконно переправлялись люди по сфальсифицированным документам.

По информации спецслужбы, организатором схемы является житель Хмельницкой области. Отмечается, что он работал страховым агентом, клиентов находил благодаря личным связям, а стоимость услуг для одного человека составляла 5 тысяч долларов.

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"Услуги предоставлялись "под ключ", включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения и тому подобное. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов", — указывают в СБУ.

По данным ведомства, изначально клиентами дельцов были только граждане Украины, однако впоследствии они начали обслуживать и иностранцев.

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Правоохранители задержали организатора схемы в Хмельницком при получении им транша за пакет документов для выезда в Литву в сумме 61 тысячи грн: клиент должен был получить литовский паспорт и личную карточку, а также литовское удостоверение водителя.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через госграницу) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, выявления и привлечения к ответственности других причастных к мошеннической схеме людей. Также проверяется информация о сообщниках злоумышленника за рубежом, поскольку бланки поддельных документов были оригинальными.

Разоблачение данной деятельности проводилось СБУ совместно со следователями полиции Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры, однако последние о данной схеме пока не сообщают.

Напомним, что в конце сентября СБУ сообщила о разоблачении в Николаевской области международной преступной группировки, вербовавшей украинских моряков на "корабли, доставляющие нелегальных мигрантов из Средней Азии в страны ЕС".

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