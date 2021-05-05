Происшествия 60 минут назад

В Испании полиция задержала подозреваемого в убийстве силовиков на Евромайдане

Мужчину разыскивали за убийство не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году

Фото: facebook.com/PoliciaNacional Фото: facebook.com/PoliciaNacional
Фото: facebook.com/PoliciaNacional

Полиция Испании задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Евромайдане в 2013 году.

Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск, сообщается на сайте испанской полиции.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что расследование в Испании началось в апреле 2020 года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль.

По данным правоохранителей, он постоянно переезжал, некоторое время просиживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Также подозреваемый часто менял место жительства в самом Пусоле.

Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Кроме того, испанское следствие информирует, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане.

Читайте также:
В Украине ввели заочное осуждение: позволит приговорить обвиняемых по делам Евромайдана

При этом отмечается, что у него во время акций протеста якобы была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в 2021 году может быть оглашен приговор по делу о расстрелах на Майдане.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований решило ежемесячно отчитываться по делам Евромайдана.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Топ-менеджер турецкой криптобиржи исчез, прихватив с собой $2 млрд — СМИ
Топ-менеджер турецкой криптобиржи исчез, прихватив с собой $2 млрд — СМИ
НАБУ объявило сына Гладковского в розыск
НАБУ объявило сына Гладковского в розыск
В бою с повстанцами погиб президент Чада, руководивший страной более 30 лет
В бою с повстанцами погиб президент Чада, руководивший страной более 30 лет
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Немецкие экологи требуют остановить "Северный поток-2"

  3. Эпидемия Covid-19 и карантин продлятся в Украине еще два года — ученые

  4. Самые богатые американцы за первые дни президентства Байдена разбогатели на $195 млрд

  5. Вертолет РФ нарушил границу Украины: в Госпогранслужбе объяснили, почему его не сбили

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...