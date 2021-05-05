В Испании полиция задержала подозреваемого в убийстве силовиков на Евромайдане

Полиция Испании задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Евромайдане в 2013 году.

Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск, сообщается на сайте испанской полиции.

Указано, что расследование в Испании началось в апреле 2020 года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль.

По данным правоохранителей, он постоянно переезжал, некоторое время просиживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Также подозреваемый часто менял место жительства в самом Пусоле.

Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Кроме того, испанское следствие информирует, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане.

При этом отмечается, что у него во время акций протеста якобы была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в 2021 году может быть оглашен приговор по делу о расстрелах на Майдане.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований решило ежемесячно отчитываться по делам Евромайдана.