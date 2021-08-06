В Ивано-Франковске снимают с проката фильм "Демоник" из-за жалоб верующих

В Ивано-Франковске общественная организация "Христианское движение за жизнь" обратилось к одному из кинотеатров с требованием снять с проката фильм южноафриканского и канадского режиссера Нила Бломкампа "Демоник".

Копия соответствующего заявления общественной организации есть в распоряжении Delo.ua.

"Мы, представители христианских и общественных организаций Ивано-Франковска, просим вас снять с проката фильм "Демоник". Он оскорбляет религиозные чувства верующих людей города и пропагандирует сатанизм, который сам по себе является деструктивным. Продолжение показа может возмутить общественность города и создать негативный имидж кинотеатру, что в свою очередь негативно повлияет на кинокультуру в городе", — отмечается в обращении.

Под документом подписался глава ОО "Рух за життя" Дубас Ярослав, который по совместительству является депутатом городского совета Ивано-Франковска от партии "Свобода".

В свою очередь упомянутый кинотеатр обратился к дистрибьютору фильма. "В срочном порядке просим снять с проката в нашем кинотеатре фильм "Демоник" в связи с обращением общественных и церковных организаций. Предлагаем заменить два сеанса фильма "Демоник" на два сеанса фильма "Отряд самоубийц", — говорится в письме. Корреспонденту Delo.ua представитель компании прокатчика подтвердил, что фильм будет снять с проката в этом кинотеатре.

Отметим, что "Демоник" это канадский научно-фантастический фильм ужасов режиссера Нила Бломкампа, снятый им по собственному сценарию. По сюжету, в современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Главному герою придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более чем 20-ти человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.

Впервые фильм был показан на 71-м Берлинском международном кинофестивале в марте 2021 года. Его премьера в Украине состоялась 29 июля.

Напомним, ранее Италия официально отменила цензуру фильмов. Глава министерства культуры Италии Дарио Франческини подписал указ об отмене закона, который с 1913 года позволял правительству подвергать цензуре сцены и запрещать фильмы.