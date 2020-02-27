В Кабмине обещают ликвидировать "налоговые схемы" и сэкономить миллиарды гривен

Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
"Сделки с налогом на добавленную стоимость — это многолетняя проблема в Украине. Теневой рынок НДС оценивается миллиардами гривен в месяц. Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность — позволила предотвратить многомиллиардные махинации с НДС и обеспечить ритмичное возмещение экспортерам. А обновленная система мониторинга позволяет автоматически на основе четких критериев, определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов", — рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Глава правительства убежден, что конвертационные центры должны исчезнуть навсегда и поручил председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Сергею Верланову взять это под личный контроль.
"Система останавливает накладные там, где для этого есть реальные основания. Яркий пример — в прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд грн (0,56%). После рассмотрения зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд грн. То есть почти 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы эти схемы прекратим", — сказал председатель ГНС Сергей Верланов.
Отметим, что система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной/расчета корректировки — это автоматизированный анализ налоговых накладных/расчетов корректировки по результатам задекларированных отчетных показателей плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), имеющейся в налоговых органах информации, которая отражает специфику хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Система построена так, чтобы на этапе регистрации превентивно реагировать на злоупотребления недобросовестных плательщиков.
Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина предложила уменьшить размер основной ставки НДС с 20% до 15%.
Также в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-сервисов и социальных сетей. Цель законопроекта – увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.