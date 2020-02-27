В Кабмине обещают ликвидировать "налоговые схемы" и сэкономить миллиарды гривен

Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Сделки с налогом на добавленную стоимость — это многолетняя проблема в Украине. Теневой рынок НДС оценивается миллиардами гривен в месяц. Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность — позволила предотвратить многомиллиардные махинации с НДС и обеспечить ритмичное возмещение экспортерам. А обновленная система мониторинга позволяет автоматически на основе четких критериев, определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов", — рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства убежден, что конвертационные центры должны исчезнуть навсегда и поручил председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Сергею Верланову взять это под личный контроль.

"Система останавливает накладные там, где для этого есть реальные основания. Яркий пример — в прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд грн (0,56%). После рассмотрения зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд грн. То есть почти 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы эти схемы прекратим", — сказал председатель ГНС Сергей Верланов.

Отметим, что система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной/расчета корректировки — это автоматизированный анализ налоговых накладных/расчетов корректировки по результатам задекларированных отчетных показателей плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), имеющейся в налоговых органах информации, которая отражает специфику хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Система построена так, чтобы на этапе регистрации превентивно реагировать на злоупотребления недобросовестных плательщиков.

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Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина предложила уменьшить размер основной ставки НДС с 20% до 15%.

Также в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-сервисов и социальных сетей. Цель законопроекта – увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.