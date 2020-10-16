Политика 20 минут назад

В Кабмине разрабатывают закон о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации

Составной частью этого документа станет переходная судебная система

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации.

Составной частью этого документа станет переходная судебная система, сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью хорватскому изданию N1.

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По его словам, при разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт, но модель переходного периода будет новой.

"Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции — это установление доверия между людьми", — подчеркнул вице-премьер.

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Как пояснил Резников, украинская власть планирует заранее подготовить будущих работников администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.

"Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией", — пояснил чиновник.

Ранее Резников заявлял, что Украине нужна своя модель безопасной реинтеграции оккупированных территорий. При этом базой для нее может стать хорватская модель.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает перемирие на Донбассе состоявшимся, несмотря на то, что полного прекращения огня на линии разграничения не наблюдается.

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