Политика 1 час назад

Зеленский: 75 дней перемирия на Донбассе — это наша победа

Глава государства убежден, что украинские военные не должны отвечать на обстрелы с неподконтрольной территории во избежание эскалации конфликта.

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает перемирие на Донбассе состоявшимся, несмотря на то, что полного прекращения огня на линии разграничения не наблюдается. Об этом он сказал в интервью BBC, данном во время поездки в Великобританию.

"Сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы... Я понимаю, что есть сложные и трагические цифры. Если мы с вами сравниваем 14 тыс. (нарушений перемирия — Delo.ua) и, например, в такой же период ранее это было 80 или 90 тыс. нарушений, то вы видите большую разницу. Мы не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории", — отметил Зеленский.

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По его словам, Украина не должна отвечать на такие обстрелы, чтобы не допустить эскалации конфликта. Глава государства также подчеркнул, что за время перемирия с украинской стороны погиб лишь один человек, что следует считать "нашей победой".

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Президент отметил, что Украина намерена продолжать попытки урегулировать конфликт исключительно в рамках переговоров в формате "Нормандской четверки" и на основе Минских соглашений, которые все же следует сделать "немножечко более гибкими".

"Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только нормандский формат и мы идем по минскому направлению. Мы понимаем, что субъекты в Минском процессе — мы и Российская Федерация, мы благодарны посредничеству ОБСЕ на этом сложном пути. Но первый главный пункт был — обеспечить устойчивое прекращение огня. Я считаю, что сегодня этот пункт выполнен", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран дал приказ штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня на Донбассе.

Последний из объявлявшихся режим прекращения огня на Донбассе начал действовать 27 июля. До 6 сентября украинские военные потерь не несли, однако в этот день в результате обстрела в районе села Причепиловка на линии разграничения в Луганской области один военный погиб, с украинской стороны по противнику был открыт ответный огонь.

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