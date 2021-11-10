В Киеве будут судить руководителя фирмы: та вместо охраны станций СТ присвоила 3 млн грн

Святошинская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя охранной фирмы, присвоившей себе бюджетные деньги, выделенные на охрану станций Борщаговской линии скоростного трамвая.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, ему вменяют часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

Отмечается, что в 2019 году коммунальное предприятие "Киевпасстранс" заключило с победителем тендера — частной охранной компанией — договор о предоставлении услуг по охране станций скоростного трамвая и осуществлении на них пропускного режима профессиональными охранниками на круглосуточных постах.

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Однако, как было установлено, руководитель предприятия включил в акты выполненных работ сведения о выполнении не оказанных фактически услуг, в результате чего КП безосновательно перечислило на счет охранной фирмы средства в размере около 3,3 млн грн.

Дело расследовало Святошинское управление полиции Киева при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним также, что линию скоростного трамвая хотят продлить до Дворца спорта. Кабинет министров дал добро на привлечение на эти цели 39 млн долларов.