В Киеве обезвредили ОПГ, грабившую иностранцев в развлекательных заведениях

В Киеве правоохранители по результатам масштабной спецоперации обезвредили преступную группу, участники которой массово совершали разбойные нападения на иностранных граждан. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Сообщается, что члены группы действовали на территории трех развлекательных заведений, расположенных в центре столицы, и нападали на иностранцев, силой отбирая у них деньги и ценности. По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.

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Проанализировав фабулы этих заявлений, прокуроры установили, что почти все они касались нападений на иностранцев, которые отдыхали в одних и тех же развлекательных заведениях в центре столицы. Характер и обстоятельства совершения преступлений указывали на то, что они совершаются одной группой и по одному и тому же сценарию.

Так, иностранцам, отдыхавшим в этих учреждениях, предоставлялись чеки для оплаты с перечнем заказов и их стоимости, которые в 5-10 раз превышали реальную сумму заказа. Когда иностранцы отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. Там, применяя физическое насилие и психологическое давление, их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности.

В ночь на 1 августа в ходе совместных скоординированных мероприятий Печерской окружной прокуратуры, столичной полиции и департамента миграционной полиции Нацполиции лица, причастные к этим нападениям, были пойманы с поличным.

Десятерым уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 186, части 2 статьи 187 Уголовного кодекса. В частности, сообщено о подозрении и работнику патрульной полиции, который в преступной схеме выполнял роль водителя.

В ходе спецоперации были задержаны организатор группы — уроженец России и гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Также злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.

Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Поскольку большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, в настоящее время находятся за пределами Украины, следствие отрабатывает механизм предоставления им процессуальных статусов потерпевших с привлечением дипломатических органов.

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