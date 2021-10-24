В Киеве оштрафовали ресторан за нарушение карантина

В Киеве за нарушение карантинных ограничений оштрафовали ресторан Nebos, расположенный на Малой Житомирской.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, проверку ресторана по улице Малая Житомирская осуществили по жалобе киевлян.

Народный депутат напомнил, что в столице действуют ограничения оранжевой зоны. Это означает соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Полиция и Госпродпотребслужба провела проверку ресторана и выявила, что посетители и персонал передвигаются по заведению без масок, отсутствует маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполняется регулярная влажная уборка помещений, мытье и дезинфекция поверхностей, не проводится температурный скрининг, столы расположены ближе чем 1,5 м, за ними размещают больше четырех человек, сообщил депутат.

Сотрудники полиции составили протокол об административном нарушении. Владельцу заведения грозит штраф от 17 000 до 170 000 грн. Окончательное решение за судом.

Отметим, мобильные группы из сотрудников патрульной полиции, Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней на местах будут проверять подлинность сертификатов о вакцинации украинцев против COVID-19.

Напомним, в апреля 2020 года во время тотального локдауна журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина в ресторане. При этом сам Тищенко заверял, что в ресторане "иногда проходили личные встречи" с помощниками, с которыми он готовил "обширную программу преобразования" Киева.