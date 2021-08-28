Общество 40 минут назад

В Киеве перекроют Большую Васильковскую улицу из-за "Цветного забега"

В столице пройдет забег на 5 километров с обливанием красками

Фото: Facebook/KyivColorRun Фото: Facebook/KyivColorRun
Фото: Facebook/KyivColorRun

Движение по улице Большой Васильковской в центре Киева 29 августа будет перекрыто в связи с проведением спортивного массового мероприятия. Об этом сообщает департамент патрульной полиции Нацполиции.

Так, на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры движение будет ограничено с 6:30 до 13:30, а от улицы Физкультуры до Евгения Коновальца — с 7:30 до 13:30.

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Возможно также ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.

Отметим, что согласно распоряжению Киевгорадминистрации №1828 от 27 августа, 29 августа на период с 7:00 до 13:00 намечено проведение на Большой Васильковской "Цветного забега" (The Color Run). Организатором мероприятия является общественная организация "Городской спортивный клуб KM Running Club".

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Как отмечается на сайте организаторов, каждый участник перед стартом получит специальную беговую белую футболку, стартовый номер и пакет настоящей индийской краски холи, чтобы финишировать "разукрашенным с головы до ног".

"Без определения победителя на скорость сотни бегунов с музыкальной поддержкой преодолевают дистанцию 5 километров под дождем разноцветных красок холи", — описывают они.

Предусмотрено, что в 8:00 начнет работу стартовый городок, пройдет регистрация участников, в 9:30 пройдет зарядка для детей, в 9:45 — старт для детей на дистанции 500 метров, в 10:20 — общая зарядка, в 10:30 — старт забега на 5 км, а с 11:15 до 13:00 предусмотрена развлекательная программа.

Отметим, что утром 28 августа в столице прошел забег в память погибших участников АТО, из-за которого перекрывали, в частности, Крещатик и начало улицы Большой Васильковской.

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