В Киеве перекроют Большую Васильковскую улицу из-за "Цветного забега"

Движение по улице Большой Васильковской в центре Киева 29 августа будет перекрыто в связи с проведением спортивного массового мероприятия. Об этом сообщает департамент патрульной полиции Нацполиции.

Так, на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры движение будет ограничено с 6:30 до 13:30, а от улицы Физкультуры до Евгения Коновальца — с 7:30 до 13:30.

Возможно также ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.

Отметим, что согласно распоряжению Киевгорадминистрации №1828 от 27 августа, 29 августа на период с 7:00 до 13:00 намечено проведение на Большой Васильковской "Цветного забега" (The Color Run). Организатором мероприятия является общественная организация "Городской спортивный клуб KM Running Club".

Как отмечается на сайте организаторов, каждый участник перед стартом получит специальную беговую белую футболку, стартовый номер и пакет настоящей индийской краски холи, чтобы финишировать "разукрашенным с головы до ног".

"Без определения победителя на скорость сотни бегунов с музыкальной поддержкой преодолевают дистанцию 5 километров под дождем разноцветных красок холи", — описывают они.

Предусмотрено, что в 8:00 начнет работу стартовый городок, пройдет регистрация участников, в 9:30 пройдет зарядка для детей, в 9:45 — старт для детей на дистанции 500 метров, в 10:20 — общая зарядка, в 10:30 — старт забега на 5 км, а с 11:15 до 13:00 предусмотрена развлекательная программа.

Отметим, что утром 28 августа в столице прошел забег в память погибших участников АТО, из-за которого перекрывали, в частности, Крещатик и начало улицы Большой Васильковской.